Des champions olympiques au Salon de l’immobilier neuchâtelois

Le Salon de l’immobilier neuchâtelois (Sine) veut vous donner les clés pour entreprendre vos travaux de rénovation et d’entretien. Des investissements à privilégier avant fin 2028, puisque ces sommes seront encore déductibles d’impôts. La 14e édition du rendez-vous immobilier, qui aura lieu du 22 au 26 avril aux patinoires du Littoral de Neuchâtel, comptera une bonne centaine d’exposants, en grande majorité neuchâtelois. L’événement, pour survivre, veut se rendre incontournable. « Ce genre de salon, on le voit en Suisse romande, n’est pas facile à pérenniser. Aujourd’hui, tout se trouve sur internet. Nous voulons être une plateforme d’échanges. Si on est prêt à mettre ses économies pour changer de cuisine, mettre des panneaux solaires ou autre, c’est important de pouvoir rencontrer nos exposants, de choisir les couleurs, de toucher la matière », argumente Laurent Claude, le président du comité stratégique du Sine.
Laurent Claude : « Aujourd'hui, tout se trouve sur internet. Mais nous voulons créer une plateforme d'échanges pour assurer la pérennité du salon. »
Le Salon de l’immobilier poursuit son repositionnement. Pour la première fois, l’entrée à la manifestation sera libre. Le parking de Panespo sera définitivement fermé trois jours avant l’ouverture de la manifestation, pour les besoins du chantier de construction d’un nouveau bâtiment de l’Université de Neuchâtel. « La Ville de Neuchâtel nous en a informé et nous avons pris note. » Une prolongation d’une semaine de l’ouverture du parking aurait-elle été possible ? « Nous ne l’avons pas demandée », répond Laurent Claude. Pour lui, l’essentiel est ailleurs, dans « le cœur » à l’ouvrage mis par les exposants.
Le Sine accueillera par ailleurs des médaillés olympiques. Robin Cuche, Marianne Fatton et Fanny Smith animeront une conférence intitulée « Dream big, do big : comment construire un succès olympique ». Vous pourrez y assister vendredi 24 avril à 17h, sur invitation ou inscription. /vco