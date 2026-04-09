Des champions olympiques au Salon de l’immobilier neuchâtelois

Le Salon de l’immobilier poursuit son repositionnement. Pour la première fois, l’entrée à la manifestation sera libre. Le parking de Panespo sera définitivement fermé trois jours avant l’ouverture de la manifestation, pour les besoins du chantier de construction d’un nouveau bâtiment de l’Université de Neuchâtel. « La Ville de Neuchâtel nous en a informé et nous avons pris note. » Une prolongation d’une semaine de l’ouverture du parking aurait-elle été possible ? « Nous ne l’avons pas demandée », répond Laurent Claude. Pour lui, l’essentiel est ailleurs, dans « le cœur » à l’ouvrage mis par les exposants.

Le Sine accueillera par ailleurs des médaillés olympiques. Robin Cuche, Marianne Fatton et Fanny Smith animeront une conférence intitulée « Dream big, do big : comment construire un succès olympique ». Vous pourrez y assister vendredi 24 avril à 17h, sur invitation ou inscription. /vco