Une légère baisse du chômage dans le canton de Neuchâtel. Avec un recul de 2,0 point, le taux de chômage est actuellement de 4,6%, indique un communiqué de la chancellerie d’État, ce mercredi. Le nombre de personnes au chômage s’élève actuellement à 4'139, ce qui représente 178 personnes de moins que durant le mois de février.

La diminution du chômage s’observe dans toutes les catégories d’âge : les moins de 25 ans enregistrent une baisse de 27 personnes, les 25-49 ans sont 128 en moins qu'en février, alors que les plus de 50 ans enregistrent une diminution de 23 personnes.

Les secteurs tels que ceux de la construction (-50), la restauration (-26) et la fabrication de produits métalliques (-20) constatent une baisse du nombre de chômeurs. Au contraire, le secteur de l’hébergement médico-social et social (+15) observe une hausse. Mais les activités économiques avec les plus grands effectifs de chômeurs restent celles de l’horlogerie, « d’autres activités manufacturières » ainsi que celle de l’hébergement et de la restauration.

Les chiffres du chômage du mois de mars montrent une légère amélioration de la situation du marché du travail neuchâtelois. « Toutefois, la baissedu taux de chômage peut également s’expliquer par des facteurs saisonnier » précisent les autorités dans leur communiqué. /comm-rle