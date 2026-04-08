Une légère baisse du chômage dans le canton de Neuchâtel

Durant le mois de mars, le taux de chômage a baissé de 0,2 point pour atteindre 4,6 % dans ...
Une légère baisse du chômage dans le canton de Neuchâtel

Durant le mois de mars, le taux de chômage a baissé de 0,2 point pour atteindre 4,6 % dans le canton de Neuchâtel.

Durant le mois de mars, le taux de chômage a baissé de 0,2 point pour atteindre 4,6 % dans le canton de Neuchâtel. (Photo d'illustration) Durant le mois de mars, le taux de chômage a baissé de 0,2 point pour atteindre 4,6 % dans le canton de Neuchâtel. (Photo d'illustration)

Une légère baisse du chômage dans le canton de Neuchâtel. Avec un recul de 2,0 point, le taux de chômage est actuellement de 4,6%, indique un communiqué de la chancellerie d’État, ce mercredi. Le nombre de personnes au chômage s’élève actuellement à 4'139, ce qui représente 178 personnes de moins que durant le mois de février.

La diminution du chômage s’observe dans toutes les catégories d’âge : les moins de 25 ans enregistrent une baisse de 27 personnes, les 25-49 ans sont 128 en moins qu'en février, alors que les plus de 50 ans enregistrent une diminution de 23 personnes.

Les secteurs tels que ceux de la construction (-50), la restauration (-26) et la fabrication de produits métalliques (-20) constatent une baisse du nombre de chômeurs. Au contraire, le secteur de l’hébergement médico-social et social (+15) observe une hausse. Mais les activités économiques avec les plus grands effectifs de chômeurs restent celles de l’horlogerie, « d’autres activités manufacturières » ainsi que celle de l’hébergement et de la restauration.

Les chiffres du chômage du mois de mars montrent une légère amélioration de la situation du marché du travail neuchâtelois. « Toutefois, la baissedu taux de chômage peut également s’expliquer par des facteurs saisonnier » précisent les autorités dans leur communiqué. /comm-rle


 

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