« Faites-nous rire » : Christian Mukuna est un bouche-trou, et fier de l’être !

Être un « bouche-trou », ce n’est peut-être pas très flatteur… mais c’est souvent indispensable, et Christian Mukuna rend un hommage inattendu à ces figures de l’ombre qu’on appelle en dernière minute — et sans qui, pourtant, rien ne tourne rond. L’expression, apparue au 19e siècle, vient littéralement de l’idée de « combler un vide », comme on boucherait un trou dans un mur ou une fuite dans un système. Transposée aux relations humaines, elle désigne celui ou celle qui remplace au pied levé, complète une équipe ou sauve une situation mal engagée. Peu valorisé, souvent improvisé, le rôle n’en reste pas moins crucial dans une société où l’imprévu est devenu la norme.

Car derrière la boutade, notre humoriste met en lumière une réalité bien connue : au travail comme dans la vie sociale, ces « seconds choix » sont partout. Selon plusieurs études sur l’organisation professionnelle, près de 40 % des employés disent devoir régulièrement pallier les imprévus ou remplacer un collègue absent, souvent sans reconnaissance particulière. Et pourtant, ce sont eux qui assurent la continuité, évitent les annulations gênantes et permettent à la machine de tourner. En valorisant le « bouche-trou », Christian Mukuna inverse les rôles : et si ce n’était pas un statut par défaut, mais une forme de talent ? Celui d’être fiable, disponible et capable de répondre présent quand personne d’autre ne le fait.