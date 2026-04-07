Intervention de la Rega dans les Gorges de l’Areuse

Un randonneur hélitreuillé dans les Gorges de l’Areuse. Ce sauvetage a eu lieu dimanche 5 avril. Le blessé a chuté dans un secteur difficile d’accès. L’intervention a nécessité une collaboration entre la Rega et trois spécialistes du Secours Alpin Suisse (SAS) pour pouvoir l’extraire de la zone étroite, nous apprend un communiqué ce mardi. Il a d’abord fallu déplacer le patient vers une zone permettant l’hélitreuillage pour ensuite le transporter en toute sécurité à l’hôpital. / comm-rle