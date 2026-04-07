Intervention de la Rega dans les Gorges de l’Areuse

Le dimanche 5 avril, un randonneur a chuté dans un secteur difficile d’accès dans les Gorges ...
Intervention de la Rega dans les Gorges de l’Areuse

Le dimanche 5 avril, un randonneur a chuté dans un secteur difficile d’accès dans les Gorges de l’Areuse. Il a pu être extrait du lieu de l’accident et a ensuite été transporté en toute sécurité à l’hôpital.

Un randonneur hélitreuillé dans les Gorges de l’Areuse. (Photo : Rega) Un randonneur hélitreuillé dans les Gorges de l’Areuse. (Photo : Rega)

Un randonneur hélitreuillé dans les Gorges de l’Areuse. Ce sauvetage a eu lieu dimanche 5 avril. Le blessé a chuté dans un secteur difficile d’accès. L’intervention a nécessité une collaboration entre la Rega et trois spécialistes du Secours Alpin Suisse (SAS) pour pouvoir l’extraire de la zone étroite, nous apprend un communiqué ce mardi. Il a d’abord fallu déplacer le patient vers une zone permettant l’hélitreuillage pour ensuite le transporter en toute sécurité à l’hôpital. / comm-rle


 

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