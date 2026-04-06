Le nouveau bateau des pompiers du Littoral se jette à l’eau

C’est au son de la cornemuse que Zéphyr, le nouveau bateau de la Région incendie du Littoral neuchâtelois, a glissé pour la première fois dans l’eau jeudi. Il remplace son prédécesseur âgé de 20 ans, usé et plus suffisamment puissant.

La nouvelle embarcation est conçue pour intervenir dans les zones peu profondes, comme les ports, les enrochements ou en cas d’inondation. Des zones inaccessibles avec le bateau de sauvetage actuel, l’Oriette : « Elle a un tirant d’eau d’environ 1 mètre 20, en raison de sa masse et de sa grandeur », explique le commandant Stéphane Cosandier. « Le Zéphyr peut naviguer avec seulement 30 centimètres d’eau », décrit-il. Un net avantage en cas de pollution dans un port, pour manœuvrer entre les pontons et installer des barrages flottants, illustre le commandant.