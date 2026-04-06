Le nouveau bateau des pompiers du Littoral se jette à l’eau

Depuis jeudi, les pompiers professionnels du Littoral disposent d’un nouveau bateau de secours. Il doit leur permettre d’intervenir dans les zones peu profondes, dans les ports ou en cas d’inondation.
C’est au son de la cornemuse que Zéphyr, le nouveau bateau de la Région incendie du Littoral neuchâtelois, a glissé pour la première fois dans l’eau jeudi. Il remplace son prédécesseur âgé de 20 ans, usé et plus suffisamment puissant.
La nouvelle embarcation est conçue pour intervenir dans les zones peu profondes, comme les ports, les enrochements ou en cas d’inondation. Des zones inaccessibles avec le bateau de sauvetage actuel, l’Oriette : « Elle a un tirant d’eau d’environ 1 mètre 20, en raison de sa masse et de sa grandeur », explique le commandant Stéphane Cosandier. « Le Zéphyr peut naviguer avec seulement 30 centimètres d’eau », décrit-il. Un net avantage en cas de pollution dans un port, pour manœuvrer entre les pontons et installer des barrages flottants, illustre le commandant.
Le Zéphyr pourra réaliser des évacuations en zone inondée, comme à Cressier en 2021, selon Stéphane Cosandier
La nouvelle embarcation est aussi dotée d’un pont-levis à l’avant, afin de charger plus rapidement du matériel ou secourir plus facilement une victime : « Nous arrivons à placer cette porte au ras de l’eau, pour ramener la personne sur le pont sans avoir à la faire grimper par-dessus le bastingage », précise le commandant de la Région incendie du Littoral neuchâtelois.
Désormais à l’eau, le Zéphyr doit maintenant être pris en main par les pompiers professionnels du Littoral. Tous seront formés à son utilisation. Ils réalisent entre 80 et 100 interventions sur le lac chaque année, en fonction de la météo.
L’achat du nouveau bateau s’élève à environ 100'000 francs, couverts par la Ville de Neuchâtel, les communes du Littoral et la subvention cantonale aux frais de sauvetage sur le lac. /jti