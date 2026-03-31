Six ans et neuf mois de prison pour des coups de couteau

Six ans et neuf mois de prison pour tentative de meurtre. Le Tribunal criminel à La Chaux-de-Fonds a condamné mardi un homme qui avait poignardé son ancienne compagne et mère de ses quatre enfants à au moins six reprises, notamment dans le bas-ventre, alors qu’elle était enceinte. Il l’a aussi reconnu coupable de tentative d’interruption de grossesse et a prononcé une expulsion du territoire pour une durée de cinq ans. Les faits s’étaient déroulés en novembre 2024 au Locle dans un climat de violences conjugales récurent. Le Ministère public avait requis neuf ans de peine privative de liberté.





L’intention de tuer était là

La Cour estime que l’accusé a agi avec conscience et volonté. Les juges n’ont pas été convaincus par son absence de souvenirs au moment des faits : il savait ce qu’il faisait. Et si son intention n’était pas de donner la mort, il a pris le risque d’une issue fatale pour la victime. Le Tribunal relève également que l’homme était jaloux et énervé par la grossesse de son ancienne compagne. L’argument selon lequel il voulait uniquement lui faire du mal ne tient pas, selon les juges. Étant coutumier d’actes de violence envers la victime, s’il avait uniquement voulu lui faire du mal, il aurait agi comme il avait l’habitude de le faire, sans couteau.

L’accusé avait indiqué s’être armé pour pouvoir, s’il le croisait, se défendre face au nouveau compagnon de son ex. Un argument qui ne tient pas non plus, explique la Cour, puisqu’il a sorti son couteau alors que la victime était seule et qu’elle ne présentait aucun danger.

Lundi dans sa plaidoirie, Maitre Isabelle Nativo, avocate du condamné, avait soutenu que son client n’avait eu ni la conscience ni la volonté de tuer.