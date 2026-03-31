L’Horlogère de retour au Locle

La course à pied se déroule ce mercredi 1er avril au Communal, pour la première fois depuis ...
L’Horlogère de retour au Locle

La course à pied se déroule ce mercredi 1er avril au Communal, pour la première fois depuis 2022. Un retour motivé par la Ville du Locle et déjà populaire, puisque plus de 260 personnes se sont inscrites.

L'Horlogère : Un parcours plus long, avec 9 km et 230 m de dénivelé, est proposé dès 19h, au départ du Communal. L'Horlogère : Un parcours plus long, avec 9 km et 230 m de dénivelé, est proposé dès 19h, au départ du Communal.

C’est le grand retour de L’Horlogère ! La course populaire se tient au Locle ce mercredi 1er avril pour sa 18e édition, la première depuis 2022. A ce moment-là, le comité d’organisation commençait à s’essouffler et avait décidé d’arrêter, aussi en raison du manque de temps et de bénévoles. Mais sur demande du service des sports de la Ville du Locle, le comité s’est remis en marche pour créer cette nouvelle édition. « On avait déjà la structure organisationnelle et finalement on a accepté avec le soutien de la Ville du Locle de reprendre en main cette course », détaille dans La Matinale, Laure Mollier, présidente d’UHC le club d’unihockey du Locle, et du comité d’organisation de L’Horlogère.

Un parcours plus long, avec 9 km et 230 m de dénivelé, est proposé dès 19h, au départ du Communal. Des courses pour les enfants sont aussi au programme dès 17h. Au total, plus de 260 personnes se sont déjà inscrites, soit presque trois fois plus que lors de l’édition de 2022.

Laure Mollier : « On a quelques améliorations cette année, on a mis un temps intermédiaire. »

Ecouter le son

Par ailleurs, les bénévoles ont été trouvés pour les 90 tranches horaires utiles au bon fonctionnement de la manifestation. Il est encore possible de s’inscrire pour l’Horlogère sur place ce mercredi. /swe


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