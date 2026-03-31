L’Horlogère de retour au Locle

C’est le grand retour de L’Horlogère ! La course populaire se tient au Locle ce mercredi 1er avril pour sa 18e édition, la première depuis 2022. A ce moment-là, le comité d’organisation commençait à s’essouffler et avait décidé d’arrêter, aussi en raison du manque de temps et de bénévoles. Mais sur demande du service des sports de la Ville du Locle, le comité s’est remis en marche pour créer cette nouvelle édition. « On avait déjà la structure organisationnelle et finalement on a accepté avec le soutien de la Ville du Locle de reprendre en main cette course », détaille dans La Matinale, Laure Mollier, présidente d’UHC le club d’unihockey du Locle, et du comité d’organisation de L’Horlogère.

Un parcours plus long, avec 9 km et 230 m de dénivelé, est proposé dès 19h, au départ du Communal. Des courses pour les enfants sont aussi au programme dès 17h. Au total, plus de 260 personnes se sont déjà inscrites, soit presque trois fois plus que lors de l’édition de 2022.