Alcool et tabac encore trop facilement vendus aux mineurs

La vente d’alcool et de produits du tabac aux personnes de moins de 18 ans reste trop fréquente dans le canton de Neuchâtel. C’est la conclusion que font les autorités du bilan des achats-tests menés en 2025 sur l’ensemble du territoire. Les résultats de cette campagne menée sous l’égide du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV), publiés lundi matin, mettent en lumière « un respect insuffisant de la législation », stipule le communiqué.

Les tests ont été réalisés dans les commerces de détail, les stations-service, les kiosques, les bars et les restaurants. « Sur les 48 commerces et établissements neuchâtelois contrôlés, 23% ont procédé à la vente illégale de produits dérivés du tabac à des mineurs de moins de 18 ans. » C’est mieux qu’en 2024 où ce taux s’élevait à 33%. Les indicateurs concernant la vente des boissons alcooliques « témoignent d’une stagnation des pratiques par rapport à l’année précédente. » Dans le détail, c’est même un peu moins bien. Sur les 222 lieux testés, 35% ont vendu de manière illicite du vin, de la bière ou du cidre à des personnes de moins de 16 ans, contre 33% en 2024. Les achats-tests non conformes ont été suivis de décisions administratives prévues par la législation, précise la Chancellerie d’État.

Cette action de protection de la jeunesse sera reconduite en 2026. /comm-jpp