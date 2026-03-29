Des retraités s’affrontent au bowling

Vingt-cinq résidents, cinq équipes, mais un seul trophée à la clé. Jeudi la compétition était féroce au XL Bowling de La Chaux-de-Fonds. Des retraités se sont affrontés lors d’un tournois inter-EMS de bowling. Au total, cinq homes du groupe Omeris étaient en concurrence pour tenter de remporter la coupe promise aux vainqueurs. « Cette activité donne suite aux olympiades qui avaient été organisées l’année passée. Celles-ci avaient rencontré un certain succès », explique Vanessa Pilloni, neuropsychologue au sein des établissements Omeris. « On s’est dit pourquoi pas relancer une compétition », ajoute-t-elle. L’occasion pour les résidents de diversifier leurs activités, rester en mouvement et pour certains découvrir le bowling.