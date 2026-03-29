Des retraités s’affrontent au bowling

Vingt-cinq résidents, cinq équipes, mais un seul trophée à la clé. Jeudi la compétition était féroce au XL Bowling de La Chaux-de-Fonds. Des retraités se sont affrontés lors d’un tournois inter-EMS de bowling. Au total, cinq homes du groupe Omeris étaient en concurrence pour tenter de remporter la coupe promise aux vainqueurs. « Cette activité donne suite aux olympiades qui avaient été organisées l’année passée. Celles-ci avaient rencontré un certain succès », explique Vanessa Pilloni, neuropsychologue au sein des établissements Omeris. « On s’est dit pourquoi pas relancer une compétition », ajoute-t-elle. L’occasion pour les résidents de diversifier leurs activités, rester en mouvement et pour certains découvrir le bowling.
Reportage :
A la fin de la compétition, les équipes ont partagé un moment convivial et des pizzas. Ensuite les vainqueurs ont été annoncés. C’est l’équipe de l’EMS de La Gentilhommière au Locle qui a remporté haut la main ce tournois de bowling avec 414 points. Sur la deuxième marche du podium on retrouve l’équipe de l’EMS Le Privet aux Geneveys-sur-Coffrane avec 408 points et en troisième position l’EMS Petit Chézard de Chézard-Saint-Martin avec un total de 394 points. /crb