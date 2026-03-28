Planqué entre les pages et les ombres à la bibliothèque

La bibliothèque de La Ville de La Chaux-de-Fonds s’est transformée en terrain de jeu à l’occasion du festival Ludesco et du Biblioweek-end. Vendredi soir, 80 participants étaient réunis entre les rayons pour un cache-cache géant. L’occasion de découvrir l’établissement autrement.
Avez-vous déjà rêvé de vous glisser à l’intérieur d’une bibliothèque en pleine nuit ? Et bien, c’était possible vendredi soir à La Chaux-de-Fonds. A l’occasion de la 17è éditions du festival Ludesco et du Biblioweek-end, les curieux ont pu venir découvrir la bibliothèque de la Ville dans la pénombre, pour y disputer des parties de cache-cache géant. L’évènement a connu un certain succès pour sa troisième édition. Il affichait complet vendredi soir avec plus de 80 participants lors de la première partie. « On organise ce cache-cache géant depuis plusieurs années maintenant. Cette fois, ça tombe le week-end de Ludesco alors c’est tout naturellement qu’on s’est associé , explique Eloi Marchon, responsable de la bibliothèque de La Chaux-de-Fonds. La partie se déroule sur un maximum de la surface de la bibliothèque, à savoir les cinq étages, dont le sous-sol. L’occasion pour les joueurs de découvrir des zones inaccessibles au public en temps normal.
Eloi Marchon : « C'est un prétexte pour s'amuser autrement. »
Le cache-cache géant est accessible à tous dès 9 ans, sous inscriptions et gratuitement. D’ailleurs, il n’y avait pas que des enfants présents pour jouer vendredi soir. Tous les âges se côtoyaient dans la pénombre des rayons.
Reportage au cache-cache géant
Le cache-cache géant reviendra l’année prochaine à l’occasion du Biblioweek-end à la bibliothèque de La Chaux-de-Fonds. Quant au festival de Ludesco, il se tient encore jusqu’à dimanche avec plus de 90 animations tout au long du week-end. /crb