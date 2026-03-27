De la prison ferme après une agression au couteau

Une condamnation de quatre ans de prison ferme pour tentative de meurtre et menaces dans un bar de la ville de Neuchâtel. C’est la peine qui a été retenue ce vendredi, après une matinée d’audience, par le Tribunal criminel à Neuchâtel. L’homme condamné avait agressé un autre homme au couteau fin mars 2025.





Pas de remise en question des faits

Le prévenu l’a avoué pendant l’audience : il ne se souvenait de rien. Il n’a pas nié les faits pour autant et a exprimé sa honte et ses excuses à la victime. Selon plusieurs témoignages récoltés par la Police neuchâteloise au moment de l’incident, le prévenu aurait d’abord découpé le jeu de cartes de la victime avec son couteau de travail, avant que l’homme n’esquive un premier coup de couteau de l’accusé. Les deux hommes ont été séparés dans le bar. Une fois à l’extérieur, le prévenu a attaqué l’homme par derrière en plantant sa lame de 10 cm dans la clavicule gauche de la victime, avant de s'enfuir. Aujourd'hui toujours sous traitement médical quotidien, le plaignant attend une opération afin de pouvoir reprendre le travail.

L’accusé avait déjà été condamné sept fois, dont deux fois pour lésions corporelles simples avec moyen dangereux. Il a expliqué au Tribunal criminel avoir pris conscience de sa violence lorsqu'il buvait de l’alcool. Ce soir-là, il avait aussi consommé de la cocaïne. Le suivi psychiatrique mis en place depuis l’a aidé, a-t-il encore affirmé. Des propos appuyés par son avocate, qui a rappelé que son client était enfin traité pour ses troubles psychiatriques. Elle a encore assuré que le prévenu n’avait jamais voulu blesser quelqu’un ce soir-là. L’avocate a demandé aux juges d'accorder une dernière chance à son client.





Pas d’exclusion du territoire

Une dernière chance qui a été attribuée au prévenu. Le Ministère public réclamait six ans de prison ferme. Ce sont finalement quatre ans de privation de liberté qui ont été prononcés. Les juges ont souligné que seule la chance avait permis à la victime de survivre, et non pas un geste de l’accusé. Son côté multirécidiviste a aussi été souligné pour motiver ce jugement. Mais le Tribunal criminel a aussi vu les efforts de l’accusé ces derniers mois et maintient le suivi psychiatrique. Les juges ont aussi décidé de ne pas prononcer de renvoi du territoire, afin d'assurer un suivi des efforts du prévenu en Suisse. Les parties ont dix jours après réception du jugement détaillé pour faire appel. /swe