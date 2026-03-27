Circulation perturbée à la montée des gorges du Seyon

La circulation sera perturbée en raison de travaux annuels d’entretien. Les gorges du Seyon, en direction de La Chaux-de-Fonds, seront fermées les semaines du 30 mars et du 6 avril. Une mise en place d’une circulation bidirectionnelle dans le tunnel des gorges, en direction de Neuchâtel, aura également lieu, nous apprend un communiqué ce vendredi.

La bretelle d’entrée de Neuchâtel-Vauseyon en direction de La Chaux-de-Fonds sera fermée du mardi 7 à 5h au vendredi 17 avril à 16h. /comm-aca