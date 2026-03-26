Une tortue américaine se prélasse dans le lac de Neuchâtel

Ce n’est donc pas la cistude européenne qui a été aperçue dans le lac de Neuchâtel, mais une pseudemys concinna. Cette espèce est une tortue d’eau douce américaine. Elle ressemble grandement à sa cousine, la tortue dite de Floride (trachemys scripta elegans), classée dans la liste des 100 espèces invasives les plus problématiques selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Celle-ci est caractérisée par ses tempes rouges.

L’espèce filmée à l’Est du lac est toujours importée en Suisse, contournant ainsi l’interdiction qui vise sa cousine floridienne. Cela serait vraisemblablement un privé qui se serait séparé de son reptile, pouvant mesurer plus de 30 centimètres. « Beaucoup de propriétaires se lassent ou ne se rendent pas compte de l’investissement que cela représente et les relâchent dans la nature en Suisse » précise Charlotte Ducotterd, collaboratrice scientifique au Centre national des données sur la faune de Suisse, Info Fauna.