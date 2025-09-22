La Cistude d’Europe reprend pied dans le canton de Neuchâtel

C’est une petite tortue discrète, noire tachetée de jaune, qui retrouve peu à peu sa place dans les zones humides de Suisse. La Cistude d’Europe, seule espèce de tortue indigène du pays, a longtemps peuplé les marais du Plateau suisse et du Tessin. Haute de 20 centimètres pour un kilo à l’âge adulte, elle peut vivre plus de 60 ans. Mais son histoire est marquée par un déclin brutal.

Au fil du 20ᵉ siècle, la Cistude a vu son habitat naturel se réduire drastiquement. « C’est une tortue qui est principalement liée au milieu humide et il faut savoir que 90% des marais du Plateau ont été asséchés au cours du siècle dernier », explique Charlotte Ducotterd, biologiste au Centre national sur la faune Info Fauna.