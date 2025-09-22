La Cistude d’Europe reprend pied dans le canton de Neuchâtel

Depuis plus de dix ans, le projet Emys œuvre à réintroduire la Cistude d’Europe, la seule tortue indigène du pays. Dans la Vieille-Thielle, la population s’agrandit et donne de l’espoir pour l’avenir de l’espèce.
C’est une petite tortue discrète, noire tachetée de jaune, qui retrouve peu à peu sa place dans les zones humides de Suisse. La Cistude d’Europe, seule espèce de tortue indigène du pays, a longtemps peuplé les marais du Plateau suisse et du Tessin. Haute de 20 centimètres pour un kilo à l’âge adulte, elle peut vivre plus de 60 ans. Mais son histoire est marquée par un déclin brutal.
Au fil du 20ᵉ siècle, la Cistude a vu son habitat naturel se réduire drastiquement. « C’est une tortue qui est principalement liée au milieu humide et il faut savoir que 90% des marais du Plateau ont été asséchés au cours du siècle dernier », explique Charlotte Ducotterd, biologiste au Centre national sur la faune Info Fauna.
Un assèchement qui est dû à l’urbanisation, à l’agriculture et à la construction de multiples infrastructures comme les routes et les voies de chemin de fer. Conséquence, tout l’habitat de la Cistude s’est réduit, ce qui a participé à sa disparition.
La biologiste rappelle aussi que jusqu’à la fin du siècle dernier « la Cistude était consommée le vendredi pour le carême » s’agissant d’un animal qui vit dans l’eau, elle était considérée comme un poisson. Autant de pressions qui ont contribué à sa disparition progressive.
Face à la raréfaction de l’espèce, le projet Emys, du nom scientifique de la Cistude Emys Orbicularis, a vu le jour en 2010. Dans le canton de Neuchâtel, les premières réintroductions ont eu lieu dès 2013, notamment dans les étangs de la Vieille-Thielle, à Cressier. Depuis, le site est devenu un lieu d’accueil privilégié pour la tortue.
« Entre les années 2013 et 2024, lors du dernier relâché, un total de 43 Cistudes, mâles et femelles confondues, ont été relâchées ici. Toutes proviennent d’élevages suisses certifiés et contrôlés, notamment au niveau de l’ADN, pour être certain qu’il s’agit de la bonne sous-espèce », détaille David Borioli, garde-faune au Service de la faune, des forêts et de la nature du canton de Neuchâtel.
Et le succès est au rendez-vous : aujourd’hui, la population est estimée entre 65 et 70 individus sur le site. Cette période de l’année est aussi celle de l’émergence des jeunes, comme le souligne Charlotte Ducotterd : « Cette année, on a la chance d’avoir un climat chaud avec de la pluie, c’est parfait pour ramollir le sol et permettre aux jeunes tortues de sortir. »
Dans le cas où la météo est froide et trop sèche, les jeunes Cistudes éclosent de l’œuf, hibernent puis sortent du nid au printemps suivant. Mais cette année, les jeunes tortues peuvent compter sur un environnement qui leur permet de trouver des poches d’humidité.
Une augmentation encourageante qui laisse entrevoir une possible colonisation naturelle de nouvelles zones. Alors pourra-t-on bientôt voir des Cistudes partout dans les marais de la Vieille-Thielle ? David Borioli est optimiste : « Oui, c’est possible. Avec la dispersion, notamment des mâles puis des femelles, on pourrait en retrouver dans le bras mort et ses alentours », estime le garde-faune.
Le programme de réintroduction ne s’arrête pas au canton de Neuchâtel et le projet Emys a pour but de se développer : « On a réintroduit plusieurs sites du canton de Genève et cette année aussi dans le canton de Fribourg, dans la Grande Cariçaie », souligne Charlotte Ducotterd. La biologiste ajoute néanmoins que « cela dépend de la volonté des cantons », mais se dit « motivée à pouvoir étendre le programme à d’autres cantons de Suisse. »
Si la Cistude d’Europe retrouve aujourd’hui des espaces favorables dans certains cantons, sa survie reste étroitement liée à la protection des zones humides. À Neuchâtel, les autorités poursuivent le suivi de la population dans la Vieille-Thielle, avec l’espoir que cette petite tortue aquatique puisse un jour recoloniser d’autres territoires de Suisse romande. /lph