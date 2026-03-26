Des bus de remplacement entre Les Ponts-de-Martel et La Sagne

Des bus remplaceront des trains jusqu’au 18 septembre entre Les Ponts-de-Martel et La Sagne. Un incident technique ayant mis hors service une sous-station électrique en est la cause, nous apprend un communiqué ce jeudi. Cette liaison est coupée pour la troisième fois en moins d’une année.

Différentes courses sont concernées. Les départs des Ponts-de-Martel prévus à 6h53, 7h31 et 13h07 jusqu’à La Sagne sont avancés de 2 minutes. Les départs de La Sagne à 7h04, 7h42 et 13h18 sont également effectués par bus jusqu'aux Ponts-de-Martel, sans modification d'horaire, ainsi que la course scolaire de 11h50 au départ des Ponts-de-Martel pour la Corbatière. /comm-rle