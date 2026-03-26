Toilettes plus accessible dans onze communes

Encore plus de « toilettes accueillantes » pour les neuchâtelois. Après neuf communes participantes, en voilà deux supplémentaire, pour plus de 50 commerces et établissements publics adhérant à la démarche. « Ce projet interrégional vise à améliorer l'accessibilité de l'espace public et à soutenir l'autonomie des personnes âgées » , ont indiqué jeudi l'Association des communes neuchâteloises (ACN) et objectif: Boudry, Cornaux, La Grande Béroche, Laténa, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Milvignes, Neuchâtel, Rochefort, Val-de-Ruz et Val-de-Travers ont choisi de se lancer.

« Ce projet évite la construction coûteuse de nouvelles infrastructures publiques en valorisant le réseau existant » , peut-on lire dans le communiqué. Les établissements privés, qui y adhèrent, s'engagent en signant une charte à ouvrir leurs toilettes gratuitement, sans obligation de consommation, et à afficher un autocollant commun « Toilettes accueillantes » à leur entrée.

En contrepartie, les communes offrent un dédommagement annuel de 200 francs par année et par établissement. Cette somme vise à couvrir les frais supplémentaires engendrés (comme par exemple les produits de nettoyage) et à reconnaître l'effort des partenaires.





Exemple de Bienne

« Dans ma commune de Val-de-Travers, nous allons faire un essai d'une année et réaliser un bilan avec les établissements et commerces concernés. La Ville de Bienne (BE), qui a mis en place une telle mesure depuis plus de dix ans, a eu des retours positifs », a déclaré à la RTS Sarah Fuchs-Rota, conseillère communale et co-présidente de l'ACN.

Ce projet est soutenu financièrement par le Service cantonal de la santé publique dans le cadre de son appel à projets annuel pour la « prévention et promotion de la santé » dans les communes. Il s'intègre également dans le cadre de la collaboration 2024-2028 entre le service et l'ACN en matière de promotion de la santé.

/ ATS