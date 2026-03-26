Toilettes plus accessible dans onze communes

La population neuchâteloise pourra bénéficier gratuitement de toilettes dans plus de 50 commerces ...
Toilettes plus accessible dans onze communes

La population neuchâteloise pourra bénéficier gratuitement de toilettes dans plus de 50 commerces et établissements publics du canton détenant le label « Toilettes accueillantes ». Onze communes ont adhéré à la démarche.

A Bienne (BE), la démarche de A Bienne (BE), la démarche de "toilettes accueillantes" dans les établissements publics existe depuis plus de dix ans (archives).

Encore plus de « toilettes accueillantes » pour les neuchâtelois. Après neuf communes participantes, en voilà deux supplémentaire, pour plus de 50 commerces et établissements publics adhérant à la démarche. « Ce projet interrégional vise à améliorer l'accessibilité de l'espace public et à soutenir l'autonomie des personnes âgées » , ont indiqué jeudi l'Association des communes neuchâteloises (ACN) et objectif: Boudry, Cornaux, La Grande Béroche, Laténa, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Milvignes, Neuchâtel, Rochefort, Val-de-Ruz et Val-de-Travers ont choisi de se lancer.

« Ce projet évite la construction coûteuse de nouvelles infrastructures publiques en valorisant le réseau existant » , peut-on lire dans le communiqué. Les établissements privés, qui y adhèrent, s'engagent en signant une charte à ouvrir leurs toilettes gratuitement, sans obligation de consommation, et à afficher un autocollant commun « Toilettes accueillantes » à leur entrée.

En contrepartie, les communes offrent un dédommagement annuel de 200 francs par année et par établissement. Cette somme vise à couvrir les frais supplémentaires engendrés (comme par exemple les produits de nettoyage) et à reconnaître l'effort des partenaires.


Exemple de Bienne

« Dans ma commune de Val-de-Travers, nous allons faire un essai d'une année et réaliser un bilan avec les établissements et commerces concernés. La Ville de Bienne (BE), qui a mis en place une telle mesure depuis plus de dix ans, a eu des retours positifs », a déclaré à la RTS Sarah Fuchs-Rota, conseillère communale et co-présidente de l'ACN.

Ce projet est soutenu financièrement par le Service cantonal de la santé publique dans le cadre de son appel à projets annuel pour la « prévention et promotion de la santé » dans les communes. Il s'intègre également dans le cadre de la collaboration 2024-2028 entre le service et l'ACN en matière de promotion de la santé.

/ ATS


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Un bébé porc-épic de Palawan au Papiliorama

Un bébé porc-épic de Palawan au Papiliorama

Région    Actualisé le 26.03.2026 - 15:20

Pas de solutions miracles contre le retour du gel

Pas de solutions miracles contre le retour du gel

Région    Actualisé le 26.03.2026 - 13:00

La croix suisse, rempart assiégé d’un savoir-faire

La croix suisse, rempart assiégé d’un savoir-faire

Région    Actualisé le 26.03.2026 - 12:18

Des bus de remplacement entre Les Ponts-de-Martel et La Sagne

Des bus de remplacement entre Les Ponts-de-Martel et La Sagne

Région    Actualisé le 26.03.2026 - 11:46

Articles les plus lus

« Grande interview » : Anne Challandes

« Grande interview » : Anne Challandes

Région    Actualisé le 26.03.2026 - 10:54

Des bus de remplacement entre Les Ponts-de-Martel et La Sagne

Des bus de remplacement entre Les Ponts-de-Martel et La Sagne

Région    Actualisé le 26.03.2026 - 11:46

La croix suisse, rempart assiégé d’un savoir-faire

La croix suisse, rempart assiégé d’un savoir-faire

Région    Actualisé le 26.03.2026 - 12:18

Pas de solutions miracles contre le retour du gel

Pas de solutions miracles contre le retour du gel

Région    Actualisé le 26.03.2026 - 13:00

La botanique sous forme d’escape game à Neuchâtel

La botanique sous forme d’escape game à Neuchâtel

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 16:01

« Grande interview » : Anne Challandes

« Grande interview » : Anne Challandes

Région    Actualisé le 26.03.2026 - 10:54

Des bus de remplacement entre Les Ponts-de-Martel et La Sagne

Des bus de remplacement entre Les Ponts-de-Martel et La Sagne

Région    Actualisé le 26.03.2026 - 11:46

La croix suisse, rempart assiégé d’un savoir-faire

La croix suisse, rempart assiégé d’un savoir-faire

Région    Actualisé le 26.03.2026 - 12:18

Claude D. demande sa libération conditionnelle

Claude D. demande sa libération conditionnelle

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 14:54

La botanique sous forme d’escape game à Neuchâtel

La botanique sous forme d’escape game à Neuchâtel

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 16:01

TransN sera prêt à accueillir plus de voyageurs

TransN sera prêt à accueillir plus de voyageurs

Région    Actualisé le 26.03.2026 - 04:34

« Grande interview » : Anne Challandes

« Grande interview » : Anne Challandes

Région    Actualisé le 26.03.2026 - 10:54