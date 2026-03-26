Pas de solutions miracles contre le retour du gel

MétéoNews prévoit des températures négatives ces prochaines nuits sur l’ensemble de la région. Une situation problématique pour certaines plantes, notamment celles qui ont déjà fleuri. Quelques mesures peuvent être prises, mais elles ne sont pas toujours efficaces.
Du printemps à un retour de l’hiver en quelques jours : vos plantes risquent de souffrir. Les beaux jours chauds et ensoleillés de la mi-mars font place à une chute des températures, accompagnée de neige, mais aussi de gel. MétéoNews prévoit pour la fin de la semaine des températures négatives la nuit dans presque toutes les régions du canton. Une situation qui peut avoir des répercussions sur vos plantes, comme l’explique Jordi Gonzalez, horticulteur au Jardin des senteurs à Neuchâtel, notamment les arbres fruitiers et les plantes sensibles que vous aviez protégés du froid et que vous avez découverts en raison des beaux jours.
Jordi Gonzalez: « Pour protéger les arbres, on pourrait imaginer de mettre en voile d’agryl dessus. »
La durée du gel est aussi déterminante pour les plantes. Jordi Gonzalez relève qu’un « gel de -1 pendant huit heures peut faire beaucoup plus de dégâts qu’un gel à -3 pendant une heure ».
« Moins il y a d’humidité dans l’air, moins le gel sera destructeur. »
Si vous avez des serres et que vous avez déjà mis des plantes en terre, il faut maintenir les structures hors gel. Si elles ne sont pas chauffées, Jordi Gonzalez conseille d’y mettre des bidons avec de l’eau à température ambiante qui va créer un tampon thermique. Ce qui va peut-être permettre à la serre de ne pas geler pendant la nuit. /sma