Pas de solutions miracles contre le retour du gel

Du printemps à un retour de l’hiver en quelques jours : vos plantes risquent de souffrir. Les beaux jours chauds et ensoleillés de la mi-mars font place à une chute des températures, accompagnée de neige, mais aussi de gel. MétéoNews prévoit pour la fin de la semaine des températures négatives la nuit dans presque toutes les régions du canton. Une situation qui peut avoir des répercussions sur vos plantes, comme l’explique Jordi Gonzalez, horticulteur au Jardin des senteurs à Neuchâtel, notamment les arbres fruitiers et les plantes sensibles que vous aviez protégés du froid et que vous avez découverts en raison des beaux jours.