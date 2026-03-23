Deux nouveautés pratiques et utiles à la plage d’Hauterive

On y trouve notamment des boules de pétanque, une balle de beach-volley ou encore des raquettes de badminton. Une BoxUp a été installée sur la plage d’Hauterive l’automne dernier. Elle est constituée de casiers qui accueillent du matériel de sport et de loisirs mis gratuitement à disposition de celles et ceux qui fréquentent le site. Il suffit de télécharger l’application pour en bénéficier. La Grande Béroche en est déjà équipée.
Le coût d’une BoxUp avoisine les 14'000 francs, avec un coup de pouce financier du Canton. « Ça peut paraître cher », selon Valérie Dubosson, conseillère communale à Laténa en charge de la santé et de la qualité de vie. « Mais il faut savoir que tout est de fabrication suisse et qu’elle fonctionne grâce à un petit panneau solaire. »
Valérie Dubosson : « Nous avons l’intention d’en installer encore deux autres sur le territoire de Laténa. »
La baignade en toute sérénité
Autre nouveauté apparue sur la plage d’Hauterive, mais aussi sur celle d’Auvernier : des casiers de sécurité pour y déposer ses valeurs. Il y en a 21 sur chacune des zones de baignade. Dans les deux cas, il s’agit d’un cadeau fait par les banques Raiffeisen neuchâteloises dans le cadre des 125 ans du groupe. Pour utiliser les casiers, il faut y insérer une pièce de deux francs. La clé se trouve sur un bracelet. Il est interdit d’emporter cette clé en dehors du périmètre de la plage, stipule l’écriteau explicatif apposé sur l’installation. Valérie Dubosson explique que la Commune de Laténa « n’a pas encore étudié le sujet en détail », mais réfléchit à installer des casiers de ce type sur les autres plages de St-Blaise et de La Tène.
« Ça serait très intéressant et utile pour les gens d’avoir des casiers dans des zones de baignade. »
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