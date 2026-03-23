Deux nouveautés pratiques et utiles à la plage d’Hauterive

On y trouve notamment des boules de pétanque, une balle de beach-volley ou encore des raquettes de badminton. Une BoxUp a été installée sur la plage d’Hauterive l’automne dernier. Elle est constituée de casiers qui accueillent du matériel de sport et de loisirs mis gratuitement à disposition de celles et ceux qui fréquentent le site. Il suffit de télécharger l’application pour en bénéficier. La Grande Béroche en est déjà équipée.

Le coût d’une BoxUp avoisine les 14'000 francs, avec un coup de pouce financier du Canton. « Ça peut paraître cher », selon Valérie Dubosson, conseillère communale à Laténa en charge de la santé et de la qualité de vie. « Mais il faut savoir que tout est de fabrication suisse et qu’elle fonctionne grâce à un petit panneau solaire. »