Le canton et la population ont célébré leurs champions Marianne et Robin 

Le Canton de Neuchâtel a rendu hommage vendredi après-midi à Marianne Fatton et Robin Cuche au Château, avant une fête populaire dans la Commune de Val-de-Ruz en soirée, qui a réuni quelque 2'000 personnes.
Les champions olympiques Marianne Fatton et Robin Cuche étaient à l’honneur ce vendredi. Le Canton a organisé une réception officielle pour saluer leurs exploits aux Jeux de Milan-Cortina.
Marianne Fatton et Robin Cuche ont été reçus à 15h30 dans la salle des Chevaliers du Château de Neuchâtel. Le Conseil d'État souhaitait marquer le coup après leurs « performances exceptionnelles qui marquent l'histoire du sport neuchâtelois », a précisé le communiqué des autorités.
Le 19 février dernier, Marianne Fatton est entrée dans l’histoire en devenant la première championne olympique de ski-alpinisme. De son côté, Robin Cuche a brillé aux Jeux paralympiques avec quatre médailles, une première en une seule olympiade pour un athlète neuchâtelois.
Une fête populaire au Val-de-Ruz
Les célébrations se sont poursuivies en soirée dans la commune de Val-de-Ruz, où les deux sportifs ont grandi. Quelque 2'000 personnes s’étaient rassemblées sous la grande tente dressée dans la cour du collège en l’honneur de leurs champions. Cette fête populaire a débuté sous la forme d’un cortège au départ du domicile des parents de Marianne Fatton : les deux médaillés aux Jeux de Milan – Cortina sont montés dans un char décoré et tiré par un tracasset, ces anciens tracteurs utilisés dans les vignes. Notre reportage. /mlm-mne