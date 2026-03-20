Le canton et la population ont célébré leurs champions Marianne et Robin 

Les champions olympiques Marianne Fatton et Robin Cuche étaient à l’honneur ce vendredi. Le Canton a organisé une réception officielle pour saluer leurs exploits aux Jeux de Milan-Cortina.

Marianne Fatton et Robin Cuche ont été reçus à 15h30 dans la salle des Chevaliers du Château de Neuchâtel. Le Conseil d'État souhaitait marquer le coup après leurs « performances exceptionnelles qui marquent l'histoire du sport neuchâtelois », a précisé le communiqué des autorités.

Le 19 février dernier, Marianne Fatton est entrée dans l’histoire en devenant la première championne olympique de ski-alpinisme. De son côté, Robin Cuche a brillé aux Jeux paralympiques avec quatre médailles, une première en une seule olympiade pour un athlète neuchâtelois.