Le canton et la population ont célébré leurs champions Marianne et Robin 

Le Canton de Neuchâtel a rendu hommage vendredi après-midi à Marianne Fatton et Robin Cuche ...
Le canton et la population ont célébré leurs champions Marianne et Robin 

Le Canton de Neuchâtel a rendu hommage vendredi après-midi à Marianne Fatton et Robin Cuche au Château, avant une fête populaire dans la Commune de Val-de-Ruz en soirée, qui a réuni quelque 2'000 personnes. 

Marianne Fatton et Robin Cuche étaient à l’honneur ce vendredi après-midi au Château de Neuchâtel. Marianne Fatton et Robin Cuche étaient à l’honneur ce vendredi après-midi au Château de Neuchâtel.

Les champions olympiques Marianne Fatton et Robin Cuche étaient à l’honneur ce vendredi. Le Canton a organisé une réception officielle pour saluer leurs exploits aux Jeux de Milan-Cortina.

Marianne Fatton et Robin Cuche ont été reçus à 15h30 dans la salle des Chevaliers du Château de Neuchâtel. Le Conseil d'État souhaitait marquer le coup après leurs « performances exceptionnelles qui marquent l'histoire du sport neuchâtelois », a précisé le communiqué des autorités. 

Le 19 février dernier, Marianne Fatton est entrée dans l’histoire en devenant la première championne olympique de ski-alpinisme. De son côté, Robin Cuche a brillé aux Jeux paralympiques avec quatre médailles, une première en une seule olympiade pour un athlète neuchâtelois.

Les deux athlètes ont reçu un jéroboam d'une cuvée personnalisée accompagné et une caisse en bois mentionnant leurs noms et palmarès. Les deux athlètes ont reçu un jéroboam d'une cuvée personnalisée accompagné et une caisse en bois mentionnant leurs noms et palmarès.

Une fête populaire au Val-de-Ruz

Les célébrations se sont poursuivies en soirée dans la commune de Val-de-Ruz, où les deux sportifs ont grandi. Quelque 2'000 personnes s’étaient rassemblées sous la grande tente dressée dans la cour du collège en l’honneur de leurs champions. Cette fête populaire a débuté sous la forme d’un cortège au départ du domicile des parents de Marianne Fatton : les deux médaillés aux Jeux de Milan – Cortina sont montés dans un char décoré et tiré par un tracasset, ces anciens tracteurs utilisés dans les vignes. Notre reportage. /mlm-mne

La fête populaire à Dombresson 

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