Trois Lauréats pour les prix Bachelin & Kunz 2025

Les lauréats des prix Bachelin & Kunz 2025 sont connus. La Société d’histoire et d’archéologie du canton de Neuchâtel a annoncé ce jeudi qu’elle récompensera deux historiens pour le Prix Auguste Bachelin : Pietro Boschetti pour son ouvrage intitulé « L’Affaire du siècle, le 2e pilier et les assureurs » et Marc Aberle pour sa thèse de doctorat portant sur « La démocratie du croire. Les républiques imaginées des réformés ». Le prix Fritz Kunz, quant à lui, sera remis à Alexandre Bochatay pour son mémoire de Master intitulé « Charmontane au centre du monde. Un conflit d’alpage généralisé (XIVe-XVIe siècle) ».

La cérémonie de remise des prix se tiendra le mardi 24 mars dès 18h30 au Château et Musée de Valangin.