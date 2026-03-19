Trois Lauréats pour les prix Bachelin & Kunz 2025

La Société d’histoire et d’archéologie du canton de Neuchâtel a désigné les lauréats 2025 ce ...
Trois Lauréats pour les prix Bachelin & Kunz 2025

La Société d’histoire et d’archéologie du canton de Neuchâtel a désigné les lauréats 2025 ce jeudi. Il s’agit de Pietro Boschetti, Marc Aberle et Alexandre Bochatay. La cérémonie de remise des prix se tiendra le 24 mars au Château de Valangin.

La cérémonie de remise des Prix Bachelin & Kunz aura lieu au Château de Valangin le 24 mars.  La cérémonie de remise des Prix Bachelin & Kunz aura lieu au Château de Valangin le 24 mars. 

Les lauréats des prix Bachelin & Kunz 2025 sont connus. La Société d’histoire et d’archéologie du canton de Neuchâtel a annoncé ce jeudi qu’elle récompensera deux historiens pour le Prix Auguste Bachelin : Pietro Boschetti pour son ouvrage intitulé « L’Affaire du siècle, le 2e pilier et les assureurs » et Marc Aberle pour sa thèse de doctorat portant sur « La démocratie du croire. Les républiques imaginées des réformés ». Le prix Fritz Kunz, quant à lui, sera remis à Alexandre Bochatay pour son mémoire de Master intitulé « Charmontane au centre du monde. Un conflit d’alpage généralisé (XIVe-XVIe siècle) ».

La cérémonie de remise des prix se tiendra le mardi 24 mars dès 18h30 au Château et Musée de Valangin.


 

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