Défi mobilités actives, la voiture au garage

Après le mois sans alcool, le mois sans tabac ou le mois sans réseaux sociaux, place au mois sans voiture. Organisé pour la première fois en septembre 2025, le « défi mobilités actives » est à nouveau lancé cette année au mois de juin. Les inscriptions ont été ouvertes jeudi par la Ville de La Chaux-de-Fonds, en collaboration avec l’ATE, l’Association transports et environnement, TransN et Torks.ch. Toutes les personnes actives ou retraitées résidant à La Chaux-de-Fonds peuvent y prendre part, à condition qu’elles possèdent une voiture.

Il s’agit de la deuxième édition de ce challenge et celle-ci s’appuie sur les enseignements tirés de la première volée du « défi mobilités actives » : « On a surtout appris que les gens avaient besoin de ce genre d'action parce qu'on a notamment découvert que beaucoup de citoyens ne connaissaient pas le réseau de bus, n'utilisaient pas le bus par simple méconnaissance, et idem pour le vélo. La plupart des gens ont un peu peur de se passer de leur voiture et de changer de mode de transport », explique Patrick Jobin, chef du service des mobilités et de l’environnement de la Métropole horlogère.