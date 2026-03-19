Défi mobilités actives, la voiture au garage

Se priver de son automobile durant 30 jours et se déplacer à pied, à vélo ou en transports publics, c’est le principe du défi mobilités actives. La deuxième édition a été lancée jeudi à La Chaux-de-Fonds. L’organisation espère avoir une cinquantaine de participants.
Après le mois sans alcool, le mois sans tabac ou le mois sans réseaux sociaux, place au mois sans voiture. Organisé pour la première fois en septembre 2025, le « défi mobilités actives » est à nouveau lancé cette année au mois de juin. Les inscriptions ont été ouvertes jeudi par la Ville de La Chaux-de-Fonds, en collaboration avec l’ATE, l’Association transports et environnement, TransN et Torks.ch. Toutes les personnes actives ou retraitées résidant à La Chaux-de-Fonds peuvent y prendre part, à condition qu’elles possèdent une voiture.
Il s’agit de la deuxième édition de ce challenge et celle-ci s’appuie sur les enseignements tirés de la première volée du « défi mobilités actives » : « On a surtout appris que les gens avaient besoin de ce genre d'action parce qu'on a notamment découvert que beaucoup de citoyens ne connaissaient pas le réseau de bus, n'utilisaient pas le bus par simple méconnaissance, et idem pour le vélo. La plupart des gens ont un peu peur de se passer de leur voiture et de changer de mode de transport », explique Patrick Jobin, chef du service des mobilités et de l’environnement de la Métropole horlogère.
Patrick Jobin : « Ce genre d'action pour montrer que ça existe, montrer que c'est possible, c’est indispensable. »
Un défi qui facilite l’adaptation
On remarque que le challenge est fait de sorte à ce que tous les freins possibles à une mobilité plus verte et plus douce soient limités. Lors de l'inscription au défi, les participants reçoivent un abonnement mensuel onde verte 2 zones, avec, en option, une carte Junior pour leurs enfants. Ils ont aussi la possibilité de recevoir un abonnement mensuel pour un vélo à assistance électrique torks.ch ou Vélospot, ce qui permet à chacun de choisir une solution adaptée à ses besoins.
De plus, Patrick Jobin l’assure : « On ne les surveille pas […] que les gens s'inscrivent, que les gens participent, que les gens fassent l'effort, c'est déjà une victoire. » « Si un jour quelqu'un a besoin de sa voiture, on ne va pas lui dire « Ah non, attention, vous avez signé, vous ne pouvez pas utiliser votre voiture. « Non, ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est de faire réfléchir, ce n'est pas de priver les gens de leur voiture », ajoute-t-il. Les participants seront aussi tenus d’écrire un journal de bord pour raconter leur périple cycliste ou pédestre.
« L'idée est de moderniser la ville, de la rendre plus agréable, de permettre à la mobilité douce de prendre sa place. »
À la fin du défi, un tirage au sort sera organisé avec des prix intéressants à gagner, notamment un abonnement annuel ONDE VERTE 2 zones offert par TransN. Les inscriptions sont ouvertes dès le 19 mars et jusqu'au 6 mai 2026.
Pour des questions d'organisation et de budget, seul un nombre limité de personnes est accepté. La Ville dispose de 5'000.- pour ce projet.
À noter encore que l’édition 2025 du défi a reçu le Prix Viteos, décerné par le vote du public, le 13 mars lors de la finale du concours « Décarbone ta boîte ». /yca