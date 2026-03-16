Troisième édition de Décarbone ta boîte réussie

La troisième édition de Décarbone ta boîte, tenue ce vendredi 13 mars à Neuchâtel, a permis ...
Troisième édition de Décarbone ta boîte réussie

La troisième édition de Décarbone ta boîte, tenue ce vendredi 13 mars à Neuchâtel, a permis d’élire les quatre gagnants de cette année, avec des prix d’une valeur de 20'000 francs. Un prix inédit cette année est également décerné par Viteos, le partenaire durabilité du concours.

Les gagnants du concours (de gauche à droite) : Timothée Duran pour Torks (Prix Viteos), Stephan Bernauer pour la Commune de Val-de-Ruz, Giulia Martini pour AgroImpact et Simon Eschler pour Agro Bio Val. Les gagnants du concours (de gauche à droite) : Timothée Duran pour Torks (Prix Viteos), Stephan Bernauer pour la Commune de Val-de-Ruz, Giulia Martini pour AgroImpact et Simon Eschler pour Agro Bio Val.

Les gagnants du concours sont connus. Cette journée-événement rythmée par différentes conférences, a permis d’élire les quatre gagnants de cette édition de Décarbone ta boîte. Tenu le vendredi 13 mars à Neuchâtel, cet événement a pour but de « mettre en lumière des projets innovants contribuant à la réduction des émissions de CO2 ». Parmi six projets finalistes du concours, trois ont été sélectionnés pour remporter des prix d’une valeur totale de 20'000 francs, nous apprend un communiqué.

La première place est attribuée à la Commune du Val-de-Ruz, avec un projet dans la construction de bâtiments. La particularité réside dans la réalisation des parties enterrées à base de bois. Le second prix est décerné à l’association AgroImpact, pour son projet d’accélération dans la transition climatique des fermes suisses, avec un mécanisme financier permettant de décarboner les exploitations agricoles. Et la troisième place revient à Agri Bio Val, une installation de méthanisation qui permet de traiter chaque année plus de 20'000 tonnes de déchets organiques.

Mais cette année, un prix inédit est financé par le partenaire durabilité du concours. Il s’agit du prix Viteos, qui s’élève à un montant de 1'000 francs, décerné par le public par le biais d’un vote. Le projet récompensé par ce premier Prix Viteos est celui de l’organisation « Torks », avec une proposition d’abonnement de vélos électriques /comm-rle


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