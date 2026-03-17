« Les Experts » : Transformer son stress en force

Le stress est avant tout une réaction naturelle du corps face à une situation perçue comme un enjeu. Il mobilise l’organisme, accélère le rythme cardiaque et prépare à l’action. Mais derrière ces manifestations physiques se cache souvent une dimension plus profonde comme la peur du regard des autres. Être jugé, ne pas être à la hauteur, faire une erreur… autant de pensées qui amplifient la pression ressentie. « Le stress est souvent lié à l’importance que l’on accorde à la situation et à la manière dont on anticipe le regard extérieur », explique Sandra Amodio. Une réaction normale, mais qui peut devenir envahissante si elle n’est pas comprise.

Plutôt que de chercher à éliminer le stress, l’enjeu est donc d’apprendre à le gérer. Des techniques simples, comme la respiration ou l’ancrage, permettent de réguler les réactions physiques et de retrouver un état plus apaisé. Dans le cadre de la prise de parole, ce travail peut même transformer le stress en énergie positive. Bien canalisé, il devient un levier d’engagement et de présence. Pour Sandra Amodio, tout repose sur l’entraînement et la conscience de ses propres mécanismes : « le stress peut devenir un allié, à condition d’apprendre à l’écouter plutôt qu’à le subir ».

Les conseils de notre experte, Sandra Amodio, formatrice avec brevet fédéral, coach certifiée PCM et spécialiste de la prise de parole chez Exprimerie :