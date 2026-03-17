Le tunnel sous la Vue-des-Alpes fermé dans les deux sens

Le tube est fermé dans les deux sens en raison d’un accident. Une déviation est en place.
Le tunnel sous la Vue-des-Alpes fermé dans les deux sens

Le tube est fermé dans les deux sens en raison d’un accident. Une déviation est en place.

Le tube est fermé ce mardi en fin d'après-midi. (Photo : Google maps / archives 2024) Le tube est fermé ce mardi en fin d'après-midi. (Photo : Google maps / archives 2024)

Il faut prendre le col de la Vue-des-Alpes pour circuler entre le Haut et le Bas du canton. Le tunnel a été fermé mardi en fin d'après-midi à la suite d’un accident. La fermeture est valable dans les deux sens. /aju


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