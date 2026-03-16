Dans la peau d’un député

Une plongée théâtrale au cœur du pouvoir neuchâtelois. « Grand Conseil », c’est le titre d’un spectacle de la compagnie Provisoire. A partir de ce mardi et jusqu’au 28 mars, il propose au public de prendre place dans la salle du Grand Conseil au Château de Neuchâtel afin d’y assister à un débat fictif. Une fiction interactive : les spectateurs seront amenés à voter sur cet objet, débattu par des comédiens.

Laurence Maître est la créatrice, metteuse en scène et autrice du spectacle. Pour elle, la salle du Grand Conseil peut s’apparenter à un lieu théâtral. « Quand on entre là-dedans il y a quelque chose de l’ordre de la sensation qui se passe : c’est très fort », confie-t-elle. Jouer les représentations dans ce lieu de pouvoir fait partie intégrante du concept : « pour moi, il fallait qu’on soit dans le lieu pour ressentir ça », explique la metteuse en scène.