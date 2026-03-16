Dans la peau d’un député

Un lieu chargé d’histoire et du poids des institutions démocratiques. La salle du Grand Conseil ...
Dans la peau d’un député

Un lieu chargé d’histoire et du poids des institutions démocratiques. La salle du Grand Conseil neuchâtelois accueille un spectacle théâtral interactif consacré aux rouages du pouvoir.

Les comédiens de la troupe jouent le rôle de députés en plein débat parlementaire. (Photo : Guillaume Perret). Les comédiens de la troupe jouent le rôle de députés en plein débat parlementaire. (Photo : Guillaume Perret).

Une plongée théâtrale au cœur du pouvoir neuchâtelois. « Grand Conseil », c’est le titre d’un spectacle de la compagnie Provisoire. A partir de ce mardi et jusqu’au 28 mars, il propose au public de prendre place dans la salle du Grand Conseil au Château de Neuchâtel afin d’y assister à un débat fictif. Une fiction interactive : les spectateurs seront amenés à voter sur cet objet, débattu par des comédiens.

Laurence Maître est la créatrice, metteuse en scène et autrice du spectacle. Pour elle, la salle du Grand Conseil peut s’apparenter à un lieu théâtral. « Quand on entre là-dedans il y a quelque chose de l’ordre de la sensation qui se passe : c’est très fort », confie-t-elle. Jouer les représentations dans ce lieu de pouvoir fait partie intégrante du concept : « pour moi, il fallait qu’on soit dans le lieu pour ressentir ça », explique la metteuse en scène.

Laurence Maître : « C’est aussi une manière de rapprocher le pouvoir du citoyen. »

Ecouter le son

Dans le spectacle, la loi qui est au cœur des débats est fictive. Il s’agit de la mise en place d’une taxe sur la viande. « J’avais envie d’un sujet qui soit assez polémique », avoue Laurence Maître, pour qui ce choix amenait également des enjeux intéressants au niveau des alignements politiques des personnages.

Laurence Maître : « Les gens ont une relation assez viscérale à ce sujet-là. »

Ecouter le son

Le spectacle « Grand Conseil » est le fruit d’une collaboration entre le Théâtre du Passage, le TPR, l’ABC et le Théâtre du Pommier.

En parallèle à cette création, le cinéma ABC à La Chaux-de-Fonds propose deux projections du documentaire de Jean-Stéphane Bron, « Mais Im Bundeshuus – Le Génie helvétique », le dimanche 22 et le mardi 24 mars. /jhi


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