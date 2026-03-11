La grande migration des batraciens face aux dangers de la route

Une camionnette est arrêtée au bord de la route, avec ses quatre clignotants allumés. Près de celle-ci, en contrebas, une poignée d’hommes semblent affairés à leur tâche, vêtus de gilets oranges. Nous sommes au lac des Taillères, à La Brévine, plus précisément sur la route qui sépare le point d’eau de l’une des forêts qui l’entoure. Robin Arnoux, correspondant cantonal pour le Karch, le centre de coordination pour les amphibiens et reptiles de Suisse, appelle ce site « le triangle des Bermudes ».

Aucun bateau ni avion n’a jamais disparu ici : les victimes, ce sont les batraciens qui, chaque printemps, périssent en nombre sur cette route, comme sur d’autres, au moment de la grande migration. Alors, pour prévenir d’une hécatombe, des barrières temporaires sont installées annuellement au bord des voies de circulation de certains sites clés, tel que celui-ci.

Le fonctionnement de l’installation est simple : « Ce sont des bâches tenues par des sardines et tous les 25 mètres un seau est enterré dans le sol. Lorsqu’ils y seront confrontés, les amphibiens vont suivre les barrières et tomber dans les seaux. » C’est alors que la présence de bénévoles se révèle nécessaire : tous les matins, des volontaires se saisissent des seaux et vont déposer une par une les petites bêtes de l’autre côté de la route, à l’abri du danger.