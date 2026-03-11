Des commissions sans petits partis à la Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds fait le ménage dans ses commissions communales. Il n’en restera plus que 24 contre 35 actuellement. Il a fallu plus de trois heures au Conseil général, mardi soir, pour venir à bout de ce processus de révision. Le travail était conséquent, puisqu’il s’agissait d’abroger ou de réviser 28 arrêtés ou règlements.

Si tous les élus se sont accordés sur la nécessité d’une réforme, le rapport du Conseil communal a suscité de longues discussions, quelques suspensions de séance et une kyrielle d’amendements.





Trois sièges au minimum

Le nouveau règlement prévoit l’introduction de la notion de groupe politique. Tout parti ayant obtenu trois sièges au moins au Conseil général peut constituer une telle entité et se voir ainsi ouvrir la porte des commissions. En l’état, deux formations sont de fait exclues, puisqu’elle ne compte chacune qu’une élue. Il s’agit du Centre et des Vert’libéraux.

Pour accélérer le travail parlementaire, le PLR aurait vu d’un bon œil qu’il faille obtenir 4 sièges pour former un groupe. « Il faut motiver les personnes à se rassembler dans des sensibilités politiques apparentées », a argumenté Christophe Ummel. Les autres partis ne l’ont pas entendu de cette oreille et la proposition a été balayée.

Le Centre, par la voix de son unique élue Manon Freitag, est venu avec un autre amendement, demandant que « les partis comptant moins de trois membres au Conseil général [puissent] être invités aux séances des commissions en qualité d’observateurs, sans droit de vote, afin de participer aux échanges et présenter leurs avis ».

La Vert’libérale Brigitte Leitenberg y voyait l’opportunité d’avoir accès aux débats et d’obtenir des réponses en commission, plutôt qu’en plénum. Le POP et le PLR ont rappelé que le nouveau règlement permettait d’inviter des personnes tierces en commission. La proposition a été refusée.