Comité renouvelé pour Neuchâtel Centre

Nouveau président à la tête de Neuchâtel Centre. L’association des commerçants du centre-ville neuchâtelois a nommé Gilles Crelier à sa tête mardi soir lors de son assemblée générale. Le tenancier du bar de l’Univers à Neuchâtel remplace Bernard Schneider, démissionnaire, qui a occupé cette fonction durant quatre ans. Joëlle Gerber fait aussi son entrée dans le bureau exécutif. La co-directrice de l’agence de communication Lemon est élue en qualité de vice-présidente. Autre nouveau venu, Fabio Bongiovanni nommé en tant que responsable des relations externes. Susanne Dändliker et Malika Khan restent respectivement trésorière et secrétaire de l’association, précise le communiqué de Neuchâtel Centre. Il est stipulé que « le nouveau bureau entend renforcer les liens avec les partenaires politiques et dynamiser la vie locale. » /comm-jpp