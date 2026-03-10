L’atelier de Berlin mis au concours par le canton de Neuchâtel

Trois résidences artistiques successives à Berlin sont mises en concours par le service de ...
L’atelier de Berlin mis au concours par le canton de Neuchâtel

Trois résidences artistiques successives à Berlin sont mises en concours par le service de la culture du canton de Neuchâtel. A la clé, une bourse de 12'000.- francs pour les actrices et acteurs culturels sélectionnés. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 22 avril 2026.

Un atelier-appartement est mis à la disposition d'artistes neuchâtelois. (Photo : Benoit Jeannet). Un atelier-appartement est mis à la disposition d'artistes neuchâtelois. (Photo : Benoit Jeannet).

Une résidence artistique berlinoise mise à disposition des artistes neuchâtelois. Le service de la culture, en collaboration avec l’Association Atelier de Berlin et de la loterie romande, met au concours trois résidences artistiques successives. A partir de cette année, le montant de la bourse est à 12'000 francs, contre 6'000 précédemment. Cette dernière permettra de garantir aux personnes sélectionnées, « des conditions de séjour appropriées, en cohérence avec les orientations de la nouvelle loi sur l’encouragement des activités culturelles et artistiques (LEAC) », nous apprend un communiqué diffusé ce mardi. Un montant forfaitaire de 2'000 francs sera également versé aux résidents pour couvrir leurs frais de déplacement. Cette démarche offre la possibilité aux actrices et acteurs culturels neuchâtelois de développer leurs démarches artistiques dans une ville reconnue pour son dynamisme culturel. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 22 avril 2026. /comm-rle


 

Actualités suivantes

La réalité virtuelle au service de la prévention routière à Neuchâtel

La réalité virtuelle au service de la prévention routière à Neuchâtel

Région    Actualisé le 10.03.2026 - 15:30

Le tunnel sous la Vue rouvert

Le tunnel sous la Vue rouvert

Région    Actualisé le 10.03.2026 - 15:09

« On voit des sourires dans les bus neuchâtelois »

« On voit des sourires dans les bus neuchâtelois »

Région    Actualisé le 10.03.2026 - 14:34

Le Centre médical de Laténa prend forme

Le Centre médical de Laténa prend forme

Région    Actualisé le 10.03.2026 - 14:42

Articles les plus lus

« Les Experts » : apprendre à apprivoiser les émotions d’un enfant

« Les Experts » : apprendre à apprivoiser les émotions d’un enfant

Région    Actualisé le 10.03.2026 - 14:32

« On voit des sourires dans les bus neuchâtelois »

« On voit des sourires dans les bus neuchâtelois »

Région    Actualisé le 10.03.2026 - 14:34

Le Centre médical de Laténa prend forme

Le Centre médical de Laténa prend forme

Région    Actualisé le 10.03.2026 - 14:42

Le tunnel sous la Vue rouvert

Le tunnel sous la Vue rouvert

Région    Actualisé le 10.03.2026 - 15:09

Une pionnière des soins palliatifs mise à l’honneur

Une pionnière des soins palliatifs mise à l’honneur

Région    Actualisé le 10.03.2026 - 11:01

« Les Experts » : apprendre à apprivoiser les émotions d’un enfant

« Les Experts » : apprendre à apprivoiser les émotions d’un enfant

Région    Actualisé le 10.03.2026 - 14:32

« On voit des sourires dans les bus neuchâtelois »

« On voit des sourires dans les bus neuchâtelois »

Région    Actualisé le 10.03.2026 - 14:34

Le Centre médical de Laténa prend forme

Le Centre médical de Laténa prend forme

Région    Actualisé le 10.03.2026 - 14:42