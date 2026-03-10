L’atelier de Berlin mis au concours par le canton de Neuchâtel

Une résidence artistique berlinoise mise à disposition des artistes neuchâtelois. Le service de la culture, en collaboration avec l’Association Atelier de Berlin et de la loterie romande, met au concours trois résidences artistiques successives. A partir de cette année, le montant de la bourse est à 12'000 francs, contre 6'000 précédemment. Cette dernière permettra de garantir aux personnes sélectionnées, « des conditions de séjour appropriées, en cohérence avec les orientations de la nouvelle loi sur l’encouragement des activités culturelles et artistiques (LEAC) », nous apprend un communiqué diffusé ce mardi. Un montant forfaitaire de 2'000 francs sera également versé aux résidents pour couvrir leurs frais de déplacement. Cette démarche offre la possibilité aux actrices et acteurs culturels neuchâtelois de développer leurs démarches artistiques dans une ville reconnue pour son dynamisme culturel. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 22 avril 2026. /comm-rle