Un tiers de déclarations en plus au Service des contributions

Le surcroît de travail sera conséquent : le principe de l’imposition individuelle des couples mariés a été accepté dimanche en votation populaire en Suisse. Il entrera en vigueur en 2032. Le Service neuchâtelois des contributions sera appelé à traiter annuellement au moins 40'000 déclarations fiscales supplémentaires, soit un tiers de plus par rapport à aujourd’hui. Ce sont les estimations avancées par Youssef Wahid, le chef de service, qui devra engager du personnel supplémentaire. Il peine encore à définir l’importance de ce recutement, mais Youssef Wahid insiste sur un autre point : « Le contribuable actuel marié remplit une seule déclaration. Il devra en remplir deux et il devra bien veiller à ce qu’il y ait concordance entre celles-ci. »