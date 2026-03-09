« Le dossier du lundi » : L’initiative SSR balayée

La population suisse a refusé dimanche l’initiative populaire « 200 francs, ça suffit » à ...
La population suisse a refusé dimanche l’initiative populaire « 200 francs, ça suffit » à près de 62%. Le président du Conseil d’administration de la SSR Jean-Michel Cina réagit à ces résultats au micro de notre correspondante à Berne.

La directrice de la SSR, Susanne Wille, et le président du Conseil d'administration Jean-Michel Cina, le 8 mars 2026 devant les médias à Berne. (KEYSTONE/Alessandro della Valle.) La directrice de la SSR, Susanne Wille, et le président du Conseil d'administration Jean-Michel Cina, le 8 mars 2026 devant les médias à Berne. (KEYSTONE/Alessandro della Valle.)

L’initiative « 200 francs ça suffit » balayée par le peuple et les cantons. Le texte qui voulait diminuer le montant de la redevance radio-tv est refusé à plus de 60% des votants. Les initiants remettaient en cause le rôle de la SSR et voulaient couper la moitié de son budget. Ce vote est une preuve de confiance et un soutien à une offre diversifiée dans toutes les régions, analyse Jean-Michel Cina, président du Conseil d'administration de la SSR. Même si les critiques ont été particulièrement virulentes durant la campagne.

Jean-Michel Cina : « Ce vote, c'est une confirmation de l'importance d'un média de service public qui est fort. »

Jean-Michel Cina répondait à notre correspondante à Berne, Marie Vuilleumier. /mvu-rle


 

