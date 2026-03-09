« Le dossier du lundi » : L’initiative SSR balayée

L’initiative « 200 francs ça suffit » balayée par le peuple et les cantons. Le texte qui voulait diminuer le montant de la redevance radio-tv est refusé à plus de 60% des votants. Les initiants remettaient en cause le rôle de la SSR et voulaient couper la moitié de son budget. Ce vote est une preuve de confiance et un soutien à une offre diversifiée dans toutes les régions, analyse Jean-Michel Cina, président du Conseil d'administration de la SSR. Même si les critiques ont été particulièrement virulentes durant la campagne.

