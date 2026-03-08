Terres des hommes Neuchâtel a récolté 35'000 francs

Des oranges pour la bonne cause. Terre des hommes a récolté ce week-end la somme de 35'000 francs lors de sa traditionnelle vente d’orange. L’organisation a pu compter sur 165 bénévoles pour écouler 10'380 oranges dans seize points de vente, répartis sur l’ensemble du territoire. Les fonds récoltés ce week-end seront affectés à l’amélioration des droits des enfants dans le monde. /sma