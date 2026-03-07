Une nouvelle vie pour le château de Grandson

La population reprend possession du Château de Grandson. Le monument ouvre ce week-end ses grilles au public après 15 ans de travaux de rénovation. Lundi 2 mars, une commémoration des 550 ans de la bataille de Grandson s’était tenue au pied de l’édifice, en présence des officiels. Ce week-end, c’est au tour de la population de découvrir ou redécouvrir le château entièrement restauré.

Samedi matin, avant même l’ouverture des lieux, le public était présent. De nombreuses animations pour les jeunes et les moins jeunes sont au programme jusqu’à dimanche. Le public peut évidemment redécouvrir l’édifice, mais aussi prendre part à des visites guidées, visiter les expositions ou encore participer à des ateliers. Samedi matin, il a notamment été accueilli par Camille Verdier, le directeur des lieux. Au terme de ces deux jours de festivités, le Château de Grandson referme ses portes jusqu’au 1er avril, histoire de peaufiner les derniers détails. L'édifice accueille la population ce samedi jusqu'à 17h et dimanche de 11h à 17 heures. /sma