Une nouvelle vie pour le château de Grandson

La population a l’occasion de redécouvrir ce week-end le monument entièrement restauré après ...
Une nouvelle vie pour le château de Grandson

La population a l’occasion de redécouvrir ce week-end le monument entièrement restauré après 15 ans de travaux. Deux jours de festivités sont au programme avec de nombreuses animations, avant une nouvelle fermeture jusqu’au 1er avril.

Le Château de Grandson en fête ce week-end, avec une nouvelle fermeture jusqu'au 1er avril. Le Château de Grandson en fête ce week-end, avec une nouvelle fermeture jusqu'au 1er avril.

La population reprend possession du Château de Grandson. Le monument ouvre ce week-end ses grilles au public après 15 ans de travaux de rénovation. Lundi 2 mars, une commémoration des 550 ans de la bataille de Grandson s’était tenue au pied de l’édifice, en présence des officiels. Ce week-end, c’est au tour de la population de découvrir ou redécouvrir le château entièrement restauré. 

Samedi matin, avant même l’ouverture des lieux, le public était présent. De nombreuses animations pour les jeunes et les moins jeunes sont au programme jusqu’à dimanche. Le public peut évidemment redécouvrir l’édifice, mais aussi prendre part à des visites guidées, visiter les expositions ou encore participer à des ateliers. Samedi matin, il a notamment été accueilli par Camille Verdier, le directeur des lieux. Au terme de ces deux jours de festivités, le Château de Grandson referme ses portes jusqu’au 1er avril, histoire de peaufiner les derniers détails. L'édifice accueille la population ce samedi jusqu'à 17h et dimanche de 11h à 17 heures. /sma

Reportage au Château de Grandson :

Ecouter le son


Actualisé le

 

Actualités suivantes

La Chaux-de-Fonds se met à l'heure des foodtrucks

La Chaux-de-Fonds se met à l'heure des foodtrucks

Région    Actualisé le 07.03.2026 - 10:30

Neige artificielle aux Savagnières : une septantaine de jours d’ouverture

Neige artificielle aux Savagnières : une septantaine de jours d’ouverture

Région    Actualisé le 06.03.2026 - 16:29

Incendie maîtrisé à l’hôtel de La Vue-des-Alpes

Incendie maîtrisé à l’hôtel de La Vue-des-Alpes

Région    Actualisé le 06.03.2026 - 16:09

« Le monde en cause » : les bananes se font rares dans certains magasins

« Le monde en cause » : les bananes se font rares dans certains magasins

Région    Actualisé le 06.03.2026 - 15:00

Articles les plus lus

25 millions pour dynamiser La Sagne et Les Ponts

25 millions pour dynamiser La Sagne et Les Ponts

Région    Actualisé le 06.03.2026 - 09:45

Reptiles-Reptilien face au vide absolu

Reptiles-Reptilien face au vide absolu

Région    Actualisé le 06.03.2026 - 11:05

« En boîte » : Assistance Auto Fiorucci

« En boîte » : Assistance Auto Fiorucci

Région    Actualisé le 06.03.2026 - 11:51

La journée du 8 mars veut rendre visibles des réalités ignorées à Neuchâtel

La journée du 8 mars veut rendre visibles des réalités ignorées à Neuchâtel

Région    Actualisé le 06.03.2026 - 14:00