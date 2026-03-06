Neige artificielle aux Savagnières : une septantaine de jours d’ouverture

Quant au bruit de l’installation qui dérangeait certains riverains, Serge Rohrer explique que l’hiver prochain la machine sera habillée de bois. « Ce qui diminuera l’impact sur le paysage et aura probablement un effet sur les émissions sonores pour les habitations voisines. »





Bilan de saison mi-figue, mi-raisin

L’ouverture complète du domaine des Bugnenets-Savagnières n’a été possible que durant une quinzaine de jours. « Sur 70 au total, c’est relativement peu. » Un bilan qui ne « peut pas être qualifié de bon » aux yeux de Serge Rohrer. « On a dû composer avec une météo peu favorable lors des périodes de fortes fréquentations habituelles que sont les fêtes de fin d’année et les journées blanches. Et l’enneigement a été capricieux. »