Neige artificielle aux Savagnières : une septantaine de jours d’ouverture

La nouvelle installation d’enneigement artificiel a permis de garantir une ouverture plus large du domaine, c’est le constat « réjouissant » des responsables de la station à la sortie de cet hiver pauvre en or blanc.
Il a été possible de skier sans arrêt aux Savagnières durant une septantaine de jours. Et ça, grâce au système d’enneigement artificiel mis en place pour la première fois cet hiver afin de faire tourner le téléski du Petit-Marmet. Les responsables du domaine se disent satisfaits. « Le bilan est positif. C’est nouveau, on a pu garantir du ski sur une durée ininterrompue et c’est apprécié de la clientèle », relève Serge Rohrer, membre du conseil d’administration des Bugnenets-Savagnières. On a ouvert le 27 décembre et encore aujourd’hui, nous sommes ouverts. Sans l’enneigement technique, la saison aurait démarré le 10 janvier et nous aurions dû le fermer à quatre reprises. »
Serge Rohrer : « La continuité dans l’ouverture de la station est clairement l’élément très positif de cette installation. »
Environ 1'500 mètres cubes d’eau ont été utilisés pour enneiger artificiellement la piste du Petit-Marmet. « 600 mètres cubes d’eau potable, les 900 autres sont des eaux de pluie récupérée », précise Serge Rohrer. Ajouté aux frais d’énergie pour faire tourner le système, quelle rentabilité par rapport aux revenus engendrés par les skieurs ? « L’aspect financier doit être relativisé », répond-il. « Nous sommes encore dans une période d’expérimentation de cette installation. Mais la rentabilité financière est dépendante, comme pour le reste de nos téléskis, d’une météo favorable. »
« Cette installation seule ne peut pas être rentabilisée si on n’a pas de journées satisfaisantes pour faire fonctionner l’ensemble du domaine. »
Quant au bruit de l’installation qui dérangeait certains riverains, Serge Rohrer explique que l’hiver prochain la machine sera habillée de bois. « Ce qui diminuera l’impact sur le paysage et aura probablement un effet sur les émissions sonores pour les habitations voisines. »
Bilan de saison mi-figue, mi-raisin
L’ouverture complète du domaine des Bugnenets-Savagnières n’a été possible que durant une quinzaine de jours. « Sur 70 au total, c’est relativement peu. » Un bilan qui ne « peut pas être qualifié de bon » aux yeux de Serge Rohrer. « On a dû composer avec une météo peu favorable lors des périodes de fortes fréquentations habituelles que sont les fêtes de fin d’année et les journées blanches. Et l’enneigement a été capricieux. »
« On ne peut pas considérer la saison comme satisfaisante. »
La saison de ski semble toucher à sa fin. Les remontées mécaniques de la région ont cessé de tourner, le téléski du Petit-Marmet est encore en fonction. Mais le système de neige artificielle a été arrêté. Les dernières heures sont donc comptées au vu des températures actuelles et à venir. Si le froid et la neige devaient toutefois faire leur retour, aux Bugnenets-Savagnières, on n’exclut pas une réouverture. « On laisse la porte entrouverte », conclut Serge Rohrer. /jpp