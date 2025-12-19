Les Bugnenets-Savagnières se dotent de leur propre machine à neige

Face à des hivers toujours plus imprévisibles et toujours plus doux, la station des Bugnenets-Savagnières franchit un cap. Une machine d’enneigement de nouvelle génération a été installée en haut du téléski du Petit-Marmet, destinée en priorité aux débutants et aux écoles de ski. Sa particularité : elle permet de produire de la neige même lorsque les températures sont positives, une condition essentielle dans la région. « C’est le résultat d’une réflexion menée sur plusieurs années pour savoir s’il était opportun de pouvoir garantir un minimum de neige sur le domaine skiable », explique Serge Rohrer, membre du Conseil d’administration des Bugnenets-Savagnières SA.

La problématique n’est pas nouvelle, dès la fin des années 1980, la station était déjà confrontée à des saisons difficiles. Mais jusqu’ici, les solutions classiques – canons ou ventilateurs – se révélaient inadaptées aux conditions locales, notamment en raison de l’humidité et du manque de froid durable.