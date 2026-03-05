Neuchâtel : semaine de vacances en plus pour les apprentis de l'Etat

Une semaine de vacances supplémentaire est octroyée aux apprentis employés par l'Etat de Neuchâtel dès la rentrée scolaire 2026-2027. Les quelque 150 jeunes concernés, actifs dans une vingtaine de métiers, bénéficieront désormais de 35 jours de vacances par an.

Le Conseil d'Etat a expliqué jeudi qu'il souhaite avec cette décision « soutenir au mieux le parcours professionnel et l'équilibre de vie » des apprentis. Selon le gouvernement, « ce temps supplémentaire leur permettra aussi d’améliorer la préparation de leur formation théorique ». /ATS