Neuchâtel : semaine de vacances en plus pour les apprentis de l'Etat

Les apprentis employés par l'Etat de Neuchâtel auront une semaine de vacances supplémentaires dès la rentrée scolaire 2026-2027. 

Le Conseil d'Etat neuchâtelois, dont Céline Vara, en charge des ressources humaines, a décidé d'accorder une semaine supplémentaire aux apprentis de l'administration cantonale (archives).CREDIT: Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le Conseil d'Etat neuchâtelois, dont Céline Vara, en charge des ressources humaines, a décidé d'accorder une semaine supplémentaire aux apprentis de l'administration cantonale (archives).CREDIT: Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Une semaine de vacances supplémentaire est octroyée aux apprentis employés par l'Etat de Neuchâtel dès la rentrée scolaire 2026-2027. Les quelque 150 jeunes concernés, actifs dans une vingtaine de métiers, bénéficieront désormais de 35 jours de vacances par an. 

Le Conseil d'Etat a expliqué jeudi qu'il souhaite avec cette décision « soutenir au mieux le parcours professionnel et l'équilibre de vie » des apprentis. Selon le gouvernement, « ce temps supplémentaire leur permettra aussi d’améliorer la préparation de leur formation théorique ». /ATS


