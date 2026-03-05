Le PDR de la Vallée de La Sagne et des Ponts en attente de validation

L’Association du projet de développement régional (PRD) Vallée de La Sagne et des Ponts-de-Martel est prête. Après un peu moins d’un an de dur labeur, 20 projets ont été imaginés par l'association, créée en mai 2025. Ils touchent une quarantaine d’institutions locales intéressées à collaborer. Modernisation, adaptation ou encore innovation, ces initiatives visent à promouvoir et faire rayonner les produits locaux et le travail des agriculteurs. Ces différents projets sont repartis en trois axes, à savoir la production agricole comme nous la connaissons, l’agritourisme et la promotion de la région, qui se fera entre autres par la mise en réseau et l’installation de panneaux.

L'association est désormais prête à passer à l’étape suivante, celle de la validation politique. Ce qui permettrait d'obtenir des financements publics de la part du Canton de Neuchâtel et de la Confédération. Les investissements prévus sont à hauteur d’environ 25 millions de francs. La répartition des coûts reste toujours une interrogation pour les porteurs de projets. Ils espèrent obtenir le feu vert du Grand Conseil « à la fin de cette année », explique Claude-Éric Robert, co-président de l’Association des porteurs de projet du PDR Vallée de La Sagne et des Ponts.