28 millions pour l’entretien du patrimoine immobilier neuchâtelois

Le Conseil d’Etat sollicite un crédit-cadre de 28 millions de francs pour la période 2027-2031. Il vise à financer des travaux d’entretien du patrimoine immobilier de l’Etat de Neuchâtel.

Ce crédit-cadre permettra de « poursuivre les efforts engagés, de garantir la sécurité des personnes, des biens et des équipements », selon un communiqué diffusé ce jeudi par la Chancellerie.

Ce financement favorisera aussi l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments et contribuera ainsi aux objectifs environnementaux de l’Etat. Avec près de 280 bâtiments, le patrimoine immobilier cantonal représente 1,65 milliards de francs. /comm-rle


 

