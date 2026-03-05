28 millions pour l’entretien du patrimoine immobilier neuchâtelois

28 millions de francs pour financer des travaux prévus entre 2027-2031 pour l’entretien du patrimoine immobilier de l’Etat de Neuchâtel. C’est ce que sollicite le Conseil d’Etat.

Ce crédit-cadre permettra de « poursuivre les efforts engagés, de garantir la sécurité des personnes, des biens et des équipements », selon un communiqué diffusé ce jeudi par la Chancellerie.

Ce financement favorisera aussi l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments et contribuera ainsi aux objectifs environnementaux de l’Etat. Avec près de 280 bâtiments, le patrimoine immobilier cantonal représente 1,65 milliards de francs. /comm-rle