FLORA prépare enfants et parents à l’entrée à l’école

Donner aux parents les outils pour accompagner au mieux leurs enfants vers leur première rentrée. Une dizaine de parents ont participé mercredi matin à un atelier du projet FLORA à La Chaux-de-Fonds. Ce programme a été mis en place cette année par le Canton de Neuchâtel, via l’UJEP, l’Unité de la jeunesse, de l’enfance et de la parentalité. Il vise à accompagner les enfants de familles allophones ou ayant peu d’expérience de séparation, ainsi que leurs parents avant l’entrée à l’école. Les enfants participent à deux matinées par semaine dans une structure extrascolaire, tandis que des ateliers sont proposés aux parents par l’EPER, l’Entraide protestante suisse, afin de leur donner des outils pour accompagner au mieux leurs enfants dans cette étape.

Florianne Charrière, collaboratrice de projet à l’Espace Parents de l’EPER, explique que les quatre ateliers destinés aux adultes permettent notamment de « partager avec les parents les attentes de l’école quant aux compétences de l’enfant, quelles compétences les enfants doivent avoir et puis ensuite comment concrètement je fais pour préparer mon enfant à tout ça. »

Durant ces rencontres, les parents découvrent notamment des jeux et des livres qu'ils peuvent utiliser avec leurs enfants, ainsi que des pistes pour accompagner leur développement et gérer certains aspects du quotidien, comme l’usage des écrans. Ces ateliers visent aussi à renforcer le lien entre les familles et l’école. « Nous, on est là pour créer ce lien entre les enseignants, entre l’école et les parents pour qu’ils soient à l’aise, qu’ils sachent à qui poser des questions, qu’ils sachent vraiment qu’ils travaillent en partenariat pour le bien de l’enfant », explique Florianne Charrière.