FLORA prépare enfants et parents à l’entrée à l’école

Le Canton de Neuchâtel a lancé le projet FLORA, un dispositif pilote destiné à accompagner les familles avant la première rentrée scolaire. Il propose des activités pour les enfants et des ateliers pour les parents. Une dizaine d’entre eux ont participé mercredi matin à une séance à La Chaux-de-Fonds. Nous y avons assisté.
Donner aux parents les outils pour accompagner au mieux leurs enfants vers leur première rentrée. Une dizaine de parents ont participé mercredi matin à un atelier du projet FLORA à La Chaux-de-Fonds. Ce programme a été mis en place cette année par le Canton de Neuchâtel, via l’UJEP, l’Unité de la jeunesse, de l’enfance et de la parentalité. Il vise à accompagner les enfants de familles allophones ou ayant peu d’expérience de séparation, ainsi que leurs parents avant l’entrée à l’école. Les enfants participent à deux matinées par semaine dans une structure extrascolaire, tandis que des ateliers sont proposés aux parents par l’EPER, l’Entraide protestante suisse, afin de leur donner des outils pour accompagner au mieux leurs enfants dans cette étape.
Florianne Charrière, collaboratrice de projet à l’Espace Parents de l’EPER, explique que les quatre ateliers destinés aux adultes permettent notamment de « partager avec les parents les attentes de l’école quant aux compétences de l’enfant, quelles compétences les enfants doivent avoir et puis ensuite comment concrètement je fais pour préparer mon enfant à tout ça. »
Durant ces rencontres, les parents découvrent notamment des jeux et des livres qu'ils peuvent utiliser avec leurs enfants, ainsi que des pistes pour accompagner leur développement et gérer certains aspects du quotidien, comme l’usage des écrans. Ces ateliers visent aussi à renforcer le lien entre les familles et l’école. « Nous, on est là pour créer ce lien entre les enseignants, entre l’école et les parents pour qu’ils soient à l’aise, qu’ils sachent à qui poser des questions, qu’ils sachent vraiment qu’ils travaillent en partenariat pour le bien de l’enfant », explique Florianne Charrière.
Pour une maman présente mercredi matin à La Chaux-de-Fonds, le projet FLORA lui a surtout permis d’habituer sa fille à la séparation. « C’est une excellente idée de faire ce projet-là, parce que ça permet aux enfants de prendre confiance en eux, d’apprendre un petit peu la langue et puis de se séparer un peu des parents, et de découvrir l’univers autour », explique-t-elle.
Déjà maman de plusieurs enfants scolarisés, elle connaît bien les étapes liées à l’entrée à l’école. Son expérience ne l’a pourtant pas dissuadée d’inscrire sa petite dernière au programme. « On apprend toujours des activités, la façon dont on peut occuper nos enfants. Ces séances nous permettent justement d’en connaître encore davantage. Même si on a des enfants plus grands, déjà à l’école, on peut toujours apprendre. Franchement, c’est une excellente idée », ajoute-t-elle.
Sabrina Anastasia, maîtresse d’école enfantine et également collaboratrice à l’Espace Parents de l’EPER, voit aussi dans ce projet une véritable opportunité de partage entre les parents. Au-delà des outils transmis durant les ateliers, les échanges entre participants jouent un rôle central : « Nous, on est des personnes qui amenons des choses, mais après c'est vrai qu'en discutant entre eux, c’est très riche aussi. […] Ça permet ce partage entre personnes qui ne se connaissaient pas et qui apprennent à se connaître », explique-t-elle.
Ces rencontres permettent également de faire dialoguer différentes cultures et expériences parentales. « On n'a pas tous les mêmes habitudes et puis on s'écoute et on partage et chacun repart à la maison avec ses questionnements et ce qu'il a envie de mettre en place », ajoute Sabrina Anastasia.
Le projet FLORA a été lancé en février de cette année. Les inscriptions pour l’année 2027 n’ont pas encore été ouvertes. /yca