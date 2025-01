Flora accompagne les petits Neuchâtelois sur le chemin du premier jour d’école

Ce projet Flora est lancé par le service cantonal de protection de l’adulte et de la jeunesse, en partenariat avec la Ville de La Chaux-de-Fonds et Espace Parents. La mesure est financée par le Canton, qui mettra la main à la poche pour une bonne cinquantaine de milliers de francs durant la première année. Canton, Ville et Ecole espèrent qu’enfants, parents et enseignants seront gagnants. Flora se veut un élément de réponse à l’augmentation des situations difficiles en tout début de scolarité. « On observe relativement régulièrement des exclusions scolaires déjà en première année, les enseignants y ont des difficultés », note Sophie Neuhaus, la déléguée à la jeunesse du Canton de Neuchâtel.