Les Neuchâtelois s’inquiètent de l’augmentation du prix du pétrole

La situation au Moyen-Orient fait grimper le prix du pétrole. Lundi, les experts enregistraient ...
Les Neuchâtelois s’inquiètent de l’augmentation du prix du pétrole

La situation au Moyen-Orient fait grimper le prix du pétrole. Lundi, les experts enregistraient une hausse de 10% à 15% par rapport à la semaine précédente. Une situation qui inquiète les usagers des stations-services de la région que nous avons rencontrés

La Station SMP Shop, à Corcelles, n'était pas plus fréquentée que d'habitude ce mardi matin. La Station SMP Shop, à Corcelles, n'était pas plus fréquentée que d'habitude ce mardi matin.

Il y a peu encore, le prix de l’essence était à la baisse en Suisse. Martin Stucky, ancien porte-parole d’Avenergy pour la Suisse romande, nous expliquait à cette occasion que « la fluctuation du tarif de l’essence est majoritairement liée à des événements mondiaux et extérieurs à la Suisse ». Les regards étaient alors tournés vers le conflit entre les États-Unis et le Venezuela. Heureusement pour nos porte-monnaie, le marché mondial n’avait pas réagi à cette crise, selon l’expert. Il en va autrement avec l’escalade des tensions au Moyen-Orient.

Le détroit d’Ormuz, entre l’Iran et les Émirats arabes unis, est un point de passage stratégique : près d’un cinquième du pétrole mondial y transite chaque année. Actuellement, le trafic y est fortement perturbé en raison des risques liés au conflit, ce qui alimente les craintes d’une rareté temporaire des flux énergétiques vers les marchés mondiaux.

L'inquiétude aux stations-essence

Sur son site Internet, Avenergy Suisse a communiqué en début de semaine sur la situation actuelle du marché international : « En raison de l’escalade au Proche-Orient, les prix du pétrole ont fortement augmenté ce lundi matin. La hausse de 10 à 15 % par rapport à la semaine dernière correspond aux prévisions des analystes du marché. Cependant, la situation en matière d’approvisionnement n’est actuellement pas tendue. »

Une situation qui alimente l’inquiétude des usagers. Chez nos voisins français, des files d’attente se forment déjà à certaines stations-service : les conducteurs se précipitent pour anticiper une potentielle augmentation du prix de l’essence. À Neuchâtel, en revanche, si les véhicules ne se sont pas accumulés aux stations, l’inquiétude est néanmoins présente. Les usagers surveillent la situation mondiale avec attention, pour la plupart résignés. Nous nous sommes rendus ce mardi matin à la station SMP Shop, à Corcelles. /raf

Notre micro-trottoir à découvrir :

Ecouter le son


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Un chat agressif capturé à Neuchâtel

Un chat agressif capturé à Neuchâtel

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 15:35

Étudiants neuchâtelois mobilisés contre l’austérité

Étudiants neuchâtelois mobilisés contre l’austérité

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 14:30

De gros montants pour les routes avec une visée durable

De gros montants pour les routes avec une visée durable

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 14:00

Report de la croisière immersive « Secrets des Abysses » à l’automne 2026

Report de la croisière immersive « Secrets des Abysses » à l’automne 2026

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 12:29

Articles les plus lus