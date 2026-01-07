À la pompe, le porte-monnaie respire

Certes, le prix de l’essence a baissé, mais il n’a pas encore atteint ses niveaux records. En août 2020, le coût du litre de sans plomb 95 se situait à 1 franc 39. « Nous avons de la marge vers le bas et vers le haut », plaisante Martin Stucky, en précisant que le contexte actuel est tout de même bon marché. « L’impact de cette baisse est direct. Elle est à l’avantage de toutes les personnes qui doivent aller faire leur plein », ajoute le porte-parole. Ces prix relativement faibles profitent donc à tout le monde.





Le tourisme de l’essence ne vaut pas la peine.

La Suisse pratique traditionnellement des prix à la pompe plus avantageux que ses voisins européens. Les zones frontalières ne doivent cependant pas craindre un tourisme de l’essence, selon Martin Stucky. « Ça ne vaut souvent pas la peine », explique l’expert.