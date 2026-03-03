Fermetures nocturnes du tunnel sous la Vue

L’autoroute A20 sera fermée dans les deux sens entre la jonction Boudevilliers et le giratoire du Bas-de-Reymond du 3 au 7 mars, de 22 heures à 5 heures du matin. Des travaux électromécaniques sont la raison de ces fermetures nocturnes. Les automobilistes sont priés de sortir de l’autoroute et d’emprunter la déviation mise en place sur le réseau secondaire. En cas de mauvaises conditions météorologiques, les interventions sont susceptibles d’être reportées. /comm-rle
