Fermetures nocturnes du tunnel sous la Vue

L'autoroute A20 sera fermée à la circulation entre Boudevilliers et La Chaux-de-Fonds dans ...
Fermetures nocturnes du tunnel sous la Vue

L'autoroute A20 sera fermée à la circulation entre Boudevilliers et La Chaux-de-Fonds dans les deux sens durant les nuits du 3 au 7 mars en raison de travaux électromécaniques.

Fermetures nocturnes entre la jonction Boudevilliers et le giratoire du Bas-du-Reymond. (Photo : Google maps) Fermetures nocturnes entre la jonction Boudevilliers et le giratoire du Bas-du-Reymond. (Photo : Google maps)

L’autoroute A20 sera fermée dans les deux sens entre la jonction Boudevilliers et le giratoire du Bas-de-Reymond du 3 au 7 mars, de 22 heures à 5 heures du matin. Des travaux électromécaniques sont la raison de ces fermetures nocturnes. Les automobilistes sont priés de sortir de l’autoroute et d’emprunter la déviation mise en place sur le réseau secondaire. En cas de mauvaises conditions météorologiques, les interventions sont susceptibles d’être reportées. /comm-rle


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Le train des Brenets laissera bien sa place aux bus

Le train des Brenets laissera bien sa place aux bus

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 10:06

« Les Experts » : La mémoire, une méthode avant d’être un talent

« Les Experts » : La mémoire, une méthode avant d’être un talent

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 09:34

Iraniens à Neuchâtel : l’inquiétude mêlée à l’espoir

Iraniens à Neuchâtel : l’inquiétude mêlée à l’espoir

Région    Actualisé le 02.03.2026 - 18:45

Artiste aux mille talents, Jeremy Rossier s’est éteint

Artiste aux mille talents, Jeremy Rossier s’est éteint

Région    Actualisé le 02.03.2026 - 17:30

Articles les plus lus