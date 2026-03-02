Un recensement positif des oiseaux d’eau au bord des lacs

Le 17 janvier 2026, le recensement international des oiseaux d’eau sur les lacs de Neuchâtel ...
Le 17 janvier 2026, le recensement international des oiseaux d’eau sur les lacs de Neuchâtel et de Morat a montré des résultats positifs. Plus de 80'000 individus ont été comptabilisé.

Fuligules morillons au repos lors du recensement des oiseaux d'eau dans la Grande Cariçaie. (photo d'archives : Association de la Grande Cariçaie / Christophe Sahli) Fuligules morillons au repos lors du recensement des oiseaux d'eau dans la Grande Cariçaie. (photo d'archives : Association de la Grande Cariçaie / Christophe Sahli)

Au total, 83'800 oiseaux ont été dénombrés aux abords des lacs de Neuchâtel et de Morat ce 17 janvier 2026, soit environ 20'000 de plus que les deux derniers hivers. En effet, l’Association de la Grande Cariçaie avaient observé une baisse dans l’effectif des oiseaux d’eau. Ce résultat positif s’explique par les conditions météorologiques très favorables, qui poussent davantage les oiseaux nordiques à descendre sur nos lacs durant l’hiver, partage l’association au travers d’un communiqué. /comm-rle


 

