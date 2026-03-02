Un recensement positif des oiseaux d’eau au bord des lacs

Au total, 83'800 oiseaux ont été dénombrés aux abords des lacs de Neuchâtel et de Morat ce 17 janvier 2026, soit environ 20'000 de plus que les deux derniers hivers. En effet, l’Association de la Grande Cariçaie avaient observé une baisse dans l’effectif des oiseaux d’eau. Ce résultat positif s’explique par les conditions météorologiques très favorables, qui poussent davantage les oiseaux nordiques à descendre sur nos lacs durant l’hiver, partage l’association au travers d’un communiqué. /comm-rle