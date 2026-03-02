Trois ans et demi de prison pour avoir tué son « meilleur ami »

Trois ans et sept mois de prison pour avoir tué celui qu’il a décrit comme « son meilleur ami » : c’est la peine prononcée à l’encontre d’un Chaux-de-Fonnier de 41 ans ce lundi matin à Boudry par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, deux semaines après plus d'un demi-jour d'audience. L’homme avait fait chuter la victime chez elle par deux violents coups de poing, un soir arrosé de janvier 2024, dans un appartement de Fleurier. Les deux protagonistes faisaient partie du même cercle social et avaient l’habitude de traîner à la gare de La Chaux-de-Fonds. Le tribunal a retenu l’homicide par négligence et les lésions corporelles graves. La compagne d’alors de l’agresseur a elle été acquittée, notamment du délit d’omission de porter secours.

« Triste affaire », selon les juges qui ont donc écarté l’homicide par dol éventuel requis par le Ministère public. Sa représentante estime cependant que justice a été rendue, car le coupable a tout de même été condamné pour avoir ôté la vie à son meilleur ami. Les raisons de la querelle – petite dette d’argent ou dispute sur l’éducation des enfants de l’agresseur – ne sont pas claires pour le tribunal, mais selon lui, les motifs de ces deux coups de poing meurtriers sont futiles. Le jour de la mort n’a pas pu être déterminé, mais c’est bien cette agression qui a causé le décès, selon l’autopsie, même s’il a pu survenir plusieurs jours après. La victime avait été retrouvée sans vie sur son canapé.





Pas conscience du danger de mort

Toute la question était de savoir si le prévenu et sa compagne d’alors avaient conscience du danger de mort en abandonnant la victime ronflant sur son canapé le lendemain des faits. Non, a répondu le tribunal, en s’appuyant notamment sur la littérature du Centre universitaire romand de médecine légale. La victime n’a pas eu de perte de connaissance sur le moment, elle ne saignait pas, elle a même encore bu une bière, selon le témoignage des prévenus. Les juges, se basant sur une affaire semblable, retiennent donc l’homicide par négligence, vu la violence des coups, la différence de corpulence entre les deux protagonistes, l’état d’ébriété de la victime et sa chute, tête la première sur un coin de table. Selon le tribunal, l’agresseur a aussi dû envisager que ses coups pouvaient entraîner des lésions corporelles graves.





Acquittée

La témoin de cette dispute fatale, même si elle a proposé à la victime d’appeler l’ambulance, n’avait pas conscience du danger de mort, selon la justice. Endurer cette procédure aura été sa peine. La prévenue est donc acquittée des quelques petits délits qu’elle a commis par ailleurs.

Un appel du verdict semble peu probable. Le Ministère public avait requis sept ans de prison et l'avocate du principal prévenu avait demandé quatre ans. /vco