Un Chaux-de-Fonnier jugé pour avoir tué son « meilleur ami »

Un Chaux-de-Fonnier de 41 ans prévenu d’homicide par négligence a comparu ce lundi à Boudry devant le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers. Il risque sept ans de prison, principalement pour avoir violemment frappé son « meilleur ami » au domicile de ce dernier à Fleurier, un soir de début janvier 2024. La victime était tombée en arrière et s’était cognée la tête à la petite table du salon. L'homme avait pu se relever, mais quelques jours plus tard, son corps avait été découvert, allongé sur le canapé, sans vie. L’agresseur avait quitté l’appartement le lendemain de l’altercation, sans se préoccuper de l’état de santé de son hôte. « Je m’en veux énormément. Je l’adorais beaucoup, ça me fait mal qu’il ne soit plus là. Si on se gueulait toujours dessus, c’était pour énerver les autres », a déclaré le quadragénaire au tribunal. Une peine de 13 mois de détention est requise contre la petite amie d’alors du prévenu, accusée de ne pas avoir appelé les urgences.





Des personnes « marginalisées »

Les deux accusés admettent le déroulement des faits. La petite amie avait demandé à son hôte s’il fallait appeler une ambulance, mais la victime avait refusé. Le Ministère public estime que les prévenus étaient conscients d’une possible issue fatale. L’avocate du principal accusé, elle, a dépeint les trois protagonistes de cette affaire comme des personnes marginalisées « qui traînaient à la gare », et qui, sous l’influence de l’alcool et de la drogue ce soir-là, n’ont pas saisi la gravité de la situation. Elle demande une peine de quatre ans de prison pour son client. L’autre mandataire a plaidé l’acquittement de sa cliente. Le jugement sera rendu le 2 mars.

Le prévenu a déjà purgé neuf mois de prison par le passé. Il risque la révocation du sursis pour plusieurs délits mineurs, tout comme son ex-petite amie. /vco