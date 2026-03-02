« Ma Commune à la Une » : Le Locle

Chaque lundi, « La Matinale » s’arrête dans une commune de notre canton, en partenariat avec ...
« Ma Commune à la Une » : Le Locle

Chaque lundi, « La Matinale » s’arrête dans une commune de notre canton, en partenariat avec les hebdomadaires qui font vivre nos régions.

Anthony Picard, fondateur et éditeur du Ô, dans « La Matinale ». Anthony Picard, fondateur et éditeur du Ô, dans « La Matinale ».

La commune fusionnée du Locle–Les Brenets affine son identité avec un nouveau logo, adopté à l’issue de la première législature. Plus sobre et plus lisible, il fait disparaître la mention « Les Brenets », un choix qui a suscité quelques réactions. Dans les colonnes du Ô, Anthony Picard souligne combien l’exercice est sensible après une fusion : il s’agit de concilier efficacité institutionnelle et attachement local. Le visuel conserve toutefois des références fortes au territoire, du Doubs aux forêts en passant par l’héritage industriel, affirmant une identité qui se veut moderne sans renier ses racines.

En parallèle, Le Ô dynamise sa communauté avec sa grande chasse au trésor lancée fin janvier. Quatrième énigme en cours, code à cinq chiffres et coffre caché dans les Montagnes : le suspense est total. Pour Anthony Picard, cette initiative ludique est surtout un moyen de créer du lien et d’inviter les lecteurs à explorer leur région autrement.

La semaine prochaine, direction la région de l’Entre-deux-Lacs avec le Bulcom. « Ma Commune à la Une », c’est tous les lundis, dans « La Matinale », à 8h15. /rde


 

