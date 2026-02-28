La Côte-aux-Fées fête ses 200 ans

Cette année, La Côte-aux-Fées marque le coup. Après le vernissage du livre de Denis Flückiger en fin d’année passée, plusieurs événements sont prévus en 2026. Le premier se tenait ce samedi, avec la tournée patriotique. Depuis une centaine d’année, les enfants niquelets partent du village et se rendent dans les hameaux, en chantant pour les habitants afin de récolter de l’argent pour la caisse de l’école. « J’ai un petit peu cherché pour savoir quelle était l’origine de cette pratique, mais on ne trouve pas grand-chose », raconte Denis Flückiger. À l’occasion du 200e, les enfants ont pris le chemin inverse : des hameaux vers l’école. Ils ont été accueillis par les membres de la Batterie 14 et leur canon.

A l’époque, cet argent était utilisé pour préparer la soupe qui nourrissaient les enfants des hameaux à midi, trop loin de leur maison pour rentrer. Pour raconter cette histoire, Denis Flückiger a récolté des photos et quelques vidéos auprès de la population. Elles ont été projetées ce samedi à La Côte-aux-Fées. Les plus anciennes dataient des années 30, elles ont marqué notre historien retraité : « On voit les élèves déguisés avec les habits de la guerre 14-18, donc ce n’est pas du tout les habits militaires d’aujourd’hui, et ça donne une atmosphère tout à fait spéciale ». Sans oublier les images en noir et blanc des années 1960 et 1970, photographiées par Daniel Schelling, « des témoignages de qualité » selon Denis Flückiger.