La dernière tournée patriotique du canton se fait à La Côte-aux-Fées

Ils étaient enjoués malgré la bise mordante de ce jeudi matin. La vingtaine d’enfants du collège de La Côte-aux-Fées, accompagné de plusieurs parents et de leurs enseignantes, avait une mission importante : chanter. Devant l’usine Piaget, au centre du village et même dans les hameaux, il y avait du travail. Déguisés en soldats, en infirmiers ou en « Suisses », les enfants récoltent ainsi de l’argent pour des activités extra-scolaires.

Cette tournée patriotique, elle se fait depuis « au moins 100 ans », selon les quelques témoignages et souvenirs évoqués pendant la tournée. A l’origine, elle permettait de récolter de l’argent pour les enfants qui ne pouvaient pas rentrer diner chez eux pendant les hivers enneigés. Et la tradition se tenait le 1er mars, afin de célébrer l’indépendance neuchâteloise. Aujourd’hui elle se tient autour de la date du 1er mars, devenu férié, et attire toujours la population villageoise, à l’image de la dizaine d’employés de l’usine Piaget qui ont pris leur pause-café en musique, et des dizaines d’habitants croisés pendant la tournée dans La Côte-aux-Fées.