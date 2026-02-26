Fuite de gaz dans l’entreprise Elsa Group à Estavayer-le-Lac

Mercredi après-midi, une fuite de gaz irritant, non toxique a entraîné l’évacuation préventive ...
Fuite de gaz dans l’entreprise Elsa Group à Estavayer-le-Lac

Mercredi après-midi, une fuite de gaz irritant, non toxique a entraîné l’évacuation préventive d’environ 200 personnes des locaux de l’entreprise Elsa Group, à Estavayer-le-Lac.

Intervention à Estavayer-le-Lac après une fuite de gaz survenue à l’entreprise Elsa Group. (Photo : illustration) Intervention à Estavayer-le-Lac après une fuite de gaz survenue à l’entreprise Elsa Group. (Photo : illustration)

Mercredi après-midi, vers 14h25, le Centre d’engagement et d’alarme de la Police cantonale fribourgeoise a été alerté d’une fuite de gaz dans un bâtiment d’Elsa Group à Estavayer-le-Lac. Les pompiers, un groupe de mesure chimique, les ambulanciers et plusieurs patrouilles de police se sont rendus sur place et ont sécurisé la zone.

Environ 200 personnes ont été évacuées par précaution. Cinq d’entre elles ont été examinées sur place, sans qu’aucune blessure ne soit signalée. La fuite, causée par un problème technique lors de travaux sur une installation par une entreprise externe, concernait un gaz irritant, mais non toxique.

La situation n’a présenté aucun danger pour la population. Le gaz s’est dissipé, les locaux ont été ventilés et l’accès a été rétabli dans la soirée. La route de Payerne a été fermée pendant cinq heures pour permettre l’intervention. /comm-ero


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Marc-Antoine Kaeser s’interroge sur le sens à donner à l’archéologie contemporaine

Marc-Antoine Kaeser s’interroge sur le sens à donner à l’archéologie contemporaine

Région    Actualisé le 26.02.2026 - 12:22

MusicÔvignes s’étend, mais garde son identité

MusicÔvignes s’étend, mais garde son identité

Région    Actualisé le 26.02.2026 - 12:04

Clap de fin pour l’Innovation Tour dans l’Arc jurassien

Clap de fin pour l’Innovation Tour dans l’Arc jurassien

Région    Actualisé le 25.02.2026 - 19:43

L’ancien hôtel de Tête-de-Ran vendu pour 370'000 francs

L’ancien hôtel de Tête-de-Ran vendu pour 370'000 francs

Région    Actualisé le 25.02.2026 - 17:00

Articles les plus lus