Fuite de gaz dans l’entreprise Elsa Group à Estavayer-le-Lac

Mercredi après-midi, vers 14h25, le Centre d’engagement et d’alarme de la Police cantonale fribourgeoise a été alerté d’une fuite de gaz dans un bâtiment d’Elsa Group à Estavayer-le-Lac. Les pompiers, un groupe de mesure chimique, les ambulanciers et plusieurs patrouilles de police se sont rendus sur place et ont sécurisé la zone.

Environ 200 personnes ont été évacuées par précaution. Cinq d’entre elles ont été examinées sur place, sans qu’aucune blessure ne soit signalée. La fuite, causée par un problème technique lors de travaux sur une installation par une entreprise externe, concernait un gaz irritant, mais non toxique.

La situation n’a présenté aucun danger pour la population. Le gaz s’est dissipé, les locaux ont été ventilés et l’accès a été rétabli dans la soirée. La route de Payerne a été fermée pendant cinq heures pour permettre l’intervention. /comm-ero